Остерегайтесь неопрятных туристов: Латвия рассказывает, как распознать российских шпионов

Агентство безопасности предупредило, что стоит опасаться чересчур любопытных собеседников и тех, кто носит с собой странный для туриста набор для выживания с картами и радиостанциями.

Related video

Об этом пишет The Guardian.

Одна из разведывательных служб Латвии предупредила своих граждан о том, что среди них могут быть российские диверсанты и шпионы, и дала им удобное руководство о том, как их обнаружить.

В своем ежегодном отчете Служба военной разведки и безопасности Латвии (MIDD) дала советы своему почти двухмиллионному населению о том, как выявлять возможных агентов, засланных Россией.

Очередь из авто на границе с Латвией Фото: EPA

Потрепанный, неопрятный вид и "недостаточная гигиена" могут быть одним из явных признаков того, что агент ушел в подполье. Другие красные флаги включают чрезмерно любопытные разговоры с местными жителями и короткую стрижку в военном стиле.

Также в Службе разведки предупреждают о туристах, которые не знают местность, но носят с собой необычное количество оборудования для выживания на открытом воздухе: специализированные аптечки, карты и радиостанции.

MIDD, одно из трех агентств безопасности Латвии, заявило, что такое руководство поможет помочь гражданам выявлять агентов, которые следят за "критически важной инфраструктурой и военными объектами" с целью саботажа, планирования целенаправленных убийств или разжигания беспорядков.

В нем говорится, что российские оперативники в последние годы повысили свою квалификацию, обучаясь маскировке, что затрудняет их обнаружение.

"Украинский опыт показывает, что российские спецслужбы способны адаптироваться к среде и обстоятельствам, в которых используются разведывательно-диверсионные группы. Их члены могут визуально не соответствовать классическому профилю разведчика-диверсанта", — предупредили развездслужбы Латвии.

Российские агенты также могут выдавать себя за сотрудников гуманитарных организаций, слоняться у секретных объектов и ночевать в отдаленных районах, при этом не проявляя никакого интереса к природе.

Однако служба безопасности предостерегла рядовых граждан от самосуда в отношении предполагаемых российских агентов, подчеркнув, что полиция и военные лучше всего подготовлены к действиям при возникновении подозрений.

Латвийские военные

Страны-члены ЕС и НАТО находятся в состоянии повышенной готовности к российскому саботажу на фоне волны кибератак, поджогов и повреждений подводных кабелей, в которых обвиняли Москву. Кремль отверг обвинения.

Напомним, разведка Франции обнаружила сеть шпионов РФ, которые похищали военные технологии и даже планировали теракты на Олимпиаде в Париже.

А 11 мая компания Google предупредила о появлении нового вируса хакеров РФ, который может заразить компьютер через фальшивую "капчу".