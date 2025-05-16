Остерігайтеся неохайних туристів: Латвія розповідає, як розпізнати російських шпигунів

Агентство безпеки попередило, що варто побоюватися надто допитливих співрозмовників і тих, хто носить із собою дивний для туриста набір для виживання з картами і радіостанціями.

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Про це пише The Guardian.

Одна з розвідувальних служб Латвії попередила своїх громадян про те, що серед них можуть бути російські диверсанти і шпигуни, і дала їм зручний посібник про те, як їх виявити.

У своєму щорічному звіті Служба військової розвідки і безпеки Латвії (MIDD) дала поради своєму майже двомільйонному населенню про те, як виявляти можливих агентів, засланих Росією.

Черга з авто на кордоні з Латвією Фото: EPA

Пошарпаний, неохайний вигляд і "недостатня гігієна" можуть бути однією з явних ознак того, що агент пішов у підпілля. Інші червоні прапори включають надмірно цікаві розмови з місцевими жителями і коротку стрижку у військовому стилі.

Також у Службі розвідки попереджають про туристів, які не знають місцевість, але носять із собою незвичну кількість обладнання для виживання на відкритому повітрі: спеціалізовані аптечки, карти і радіостанції.

MIDD, одне з трьох агентств безпеки Латвії, заявило, що такий посібник допоможе допомогти громадянам виявляти агентів, які стежать за "критично важливою інфраструктурою і військовими об'єктами" з метою саботажу, планування цілеспрямованих убивств або розпалювання заворушень.

У ньому йдеться про те, що російські оперативники останніми роками підвищили свою кваліфікацію, навчаючись маскуванню, що ускладнює їхнє виявлення.

"Український досвід показує, що російські спецслужби здатні адаптуватися до середовища та обставин, у яких використовуються розвідувально-диверсійні групи. Їхні члени можуть візуально не відповідати класичному профілю розвідника-диверсанта", — попередили розвідслужби Латвії.

Російські агенти також можуть видавати себе за співробітників гуманітарних організацій, тинятися біля секретних об'єктів і ночувати у віддалених районах, водночас не виявляючи жодного інтересу до природи.

Однак служба безпеки застерегла пересічних громадян від самосуду щодо ймовірних російських агентів, підкресливши, що поліція і військові найкраще підготовлені до дій у разі виникнення підозр.

Латвійські військові

Країни-члени ЄС і НАТО перебувають у стані підвищеної готовності до російського саботажу на тлі хвилі кібератак, підпалів і пошкоджень підводних кабелів, у яких звинувачували Москву. Кремль відкинув звинувачення.

Нагадаємо, розвідка Франції виявила мережу шпигунів РФ, які викрадали військові технології і навіть планували теракти на Олімпіаді в Парижі.

А 11 травня компанія Google попередила про появу нового вірусу хакерів РФ, який може заразити комп'ютер через фальшиву "капчу".