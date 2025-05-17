В городе Коломна Московской области в результате бытового конфликта погиб 74-летний инженер-конструктор Владимир Недошивин — один из разработчиков российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".

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Об этом сообщают российские СМИ.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел 9 мая, в День победы. Пенсионера в тяжелом состоянии обнаружили в подъезде дома на 2-м Юбилейном проезде в Коломне. Его госпитализировали, однако через несколько дней мужчина скончался в больнице.

Позже было установлено, что смерть наступила в результате полученных телесных повреждений. В совершении преступления подозревается 32-летний местный житель — сантехник Анатолий Колобайцев. По данным следствия, конфликт между мужчинами произошел из-за того, что Недошивин справлял нужду на первом этаже подъезда. В ответ на это Колобайцев толкнул его с лестницы.

Известно, что Владимир Недошивин после выхода на пенсию оказался в социальной изоляции, злоупотреблял алкоголем, однако не был агрессивным. Он долгое время работал в Конструкторском бюро машиностроения, был причастен к разработке ракетного комплекса "Искандер" и имел ряд патентов в сфере вооружения.

Напомним, в России умер командир батареи дивизиона дивизиона 112 ракетной бригады ВС РФ, капитан Константин Нагайко. Он был причастен к ударам баллистикой по селу Гроза на Харьковщине.

Позже стало известно, что в столице РФ Москве в возрасте 91 года умер Зураб Церетели. Этот скульптор "прославился" памятником русскому царю Петру I и поддержкой путинского режима.