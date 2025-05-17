Справив нужду не в тому місці: в Росії помер розробник комплекса "Іскандер"

У місті Коломна Московської області внаслідок побутового конфлікту загинув 74-річний інженер-конструктор Володимир Недошивін — один із розробників російського оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер".

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Про це повідомляють російські ЗМІ.

Згідно з наявною інформацією, інцидент стався 9 травня, у День перемоги. Пенсіонера в тяжкому стані виявили у під’їзді будинку на 2-му Ювілейному проїзді в Коломні. Його госпіталізували, однак за кілька днів чоловік помер у лікарні.

Пізніше було встановлено, що смерть настала внаслідок отриманих тілесних ушкоджень. У скоєнні злочину підозрюється 32-річний місцевий житель — сантехнік Анатолій Колобайцев. За даними слідства, конфлікт між чоловіками стався через те, що Недошивін справляв потребу на першому поверсі під’їзду. У відповідь на це Колобайцев штовхнув його зі сходів.

Відомо, що Володимир Недошивін після виходу на пенсію опинився в соціальній ізоляції, зловживав алкоголем, однак не був агресивним. Він тривалий час працював у Конструкторському бюро машинобудування, був причетний до розробки ракетного комплексу "Іскандер" та мав низку патентів у сфері озброєння.

Нагадаємо, у Росії помер командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади ЗС РФ, капітан Констянтин Нагайко. Він був причетний до ударів балістикою по селу Гроза на Харківщині.

Пізніше стало відомо, що у столиці РФ Москві у віці 91 року помер Зураб Церетелі. Цей скульптор "прославився" пам’ятником російському цареві Петру І та підтримкою путінського режиму.