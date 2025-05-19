В РФ нашли останки украинского ученого, который исчез при неизвестных обстоятельствах 16 лет назад (карта)

В Республике Бурятия (Российская Федерация) обнаружены останки человека, которые, по предварительным данным, принадлежат украинскому ученому, доктору технических наук Анатолию Новикову. Он пропал без вести в 2009 году во время поездки на международный Крейнделевский семинар по плазменной эмиссионной электронике.

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Об этом сообщает российское медиа Baza.

Отмечается, что представитель Винницкого национального технического университета, 73-летний Анатолий Новиков прибыл в Бурятию 22 июня 2009 года. Он планировал выступить на научном мероприятии. Однако, по сообщениям в СМИ того времени, официальное приглашение на его имя не было оформлено, и в списках участников семинара он не значился.

23 июня Новиков вышел на прогулку с турбазы "Энхалук" вблизи села Горячинск, после чего исчез. Его разыскивали сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций, Байкальского поисково-спасательного отряда, водная полиция и кинологи. В Бурятию также приезжала дочь пропавшего, пытаясь самостоятельно выяснить обстоятельства исчезновения отца. В 2019 году официальные поиски были прекращены.

База отдыха "Энхалук", где находился Александр Новиков Фото: Скриншот

Через 16 лет, в мае 2025 года, местный лама обнаружил в лесу вблизи села Новый Энхалук человеческие останки. Рядом нашли телефон, IMEI которого полностью совпал с номером устройства, принадлежавшего Новикову. Также возле останков находились вставные челюсти и несколько украинских монет.

Сейчас продолжается экспертиза для окончательного подтверждения личности погибшего.

Что известно об исчезновении Анатолия Новикова

Ранее издание Gazeta.ua отмечало, что профессор Винницкого технического университета 73-летний Анатолий Новиков летом исчез в окрестностях российского озера Байкал. Тогдашний ректор учебного заведения Борис Мокин рассказал, что запретил Новикову ехать на семинар в Бурятию. Однако профессор все равно поехал

"Он — опытный турист, потеряться не мог. Ходил по лесам, болотам, был на северном Урале, в Карелии, Карпатах. Прекрасно ориентируется в любой местности, не боится комаров, холода, голода. Знает что такое тайга. В палатке ночует при любой погоде. Здоровье у него было отличное, он был живчиком. Неизвестно, почему он исчез. Но Бурятия — это бандитский край", — добавил тогдашний коллега Юрия Кравченко.

Напомним, в начале февраля в России умер капитан ВС РФ, причастный к удару по селу Гроза. Более месяца военный преступник Константин Нагайко находился в тяжелом состоянии.

Добавим, что в городе Коломна Московской области в результате бытового конфликта погиб 74-летний инженер-конструктор Владимир Недошивин. Он является одним из разработчиков российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".