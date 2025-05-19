В РФ знайшли останки українського вченого, який зник за невідомих обставин 16 років тому (карта)

В Республіці Бурятія (Російська Федерація) виявлено останки людини, які, за попередніми даними, належать українському вченому, доктору технічних наук Анатолію Новікову. Він зник безвісти у 2009 році під час поїздки на міжнародний Крейнделєвський семінар з плазмової емісійної електроніки.

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Про це повідомляє російське медіа Baza.

Зазначається, що представник Вінницького національного технічного університету, 73-річний Анатолій Новіков прибув до Бурятії 22 червня 2009 року. Він планував виступити на науковому заході. Однак, за повідомленнями у ЗМІ того часу, офіційне запрошення на його ім’я не було оформлене, і в списках учасників семінару він не значився.

23 червня Новіков вийшов на прогулянку з турбази "Енхалук" поблизу села Горячинськ, після чого зник. Його розшукували співробітники Міністерства надзвичайних ситуацій, Байкальського пошуково-рятувального загону, водна поліція та кінологи. До Бурятії також приїжджала донька зниклого, намагаючись самостійно з’ясувати обставини зникнення батька. У 2019 році офіційні пошуки було припинено.

База відпочинку "Енхалук", де перебував Олександр Новіков Фото: Скріншот

Через 16 років, у травні 2025 року, місцевий лама виявив у лісі поблизу села Новий Енхалук людські останки. Поряд знайшли телефон, IMEI якого повністю збігся з номером пристрою, який належав Новікову. Також біля решток знаходились вставні щелепи та кілька українських монет.

Наразі триває експертиза для остаточного підтвердження особи загиблого.

Що відомо про зникнення Анатолія Новікова

Раніше видання Gazeta.ua зазначало, що професор Вінницького технічного університету 73-річний Анатолій Новіков влітку зник на околицях російського озера Байкал. Тодішній ректор навчального закладу Борис Мокін розповів, що заборонив Новікову їхати на семінар до Бурятії. Проте професор все одно поїхав

"Він — досвідчений турист, загубитися не міг. Ходив лісами, болотами, був на північному Уралі, в Карелії, Карпатах. Прекрасно орієнтується в будь-якій місцевості, не боїться комарів, холоду, голоду. Знає що таке тайга. У наметі ночує за будь-якої погоди. Здоров'я у нього було чудове, він був живчиком. Невідомо, чому він зник. Але Бурятія — це бандитський край", — додав тодішній колега Юрія Кравченка.

Нагадаємо, на початку лютого в Росії помер капітан ЗС РФ, причетний до удару по селу Гроза. Понад місяць військовий злочинець Костянтин Нагайко перебував у важкому стані.

Додамо, що у місті Коломна Московської області внаслідок побутового конфлікту загинув 74-річний інженер-конструктор Володимир Недошивін. Він є одним із розробників російського оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер".