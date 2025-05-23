Макаревичу написал "журналист" из спецслужб: полиция Израиля провела задержание

Неизвестный собеседник пытался выдать себя за сотрудника УНИАН. Однако сам не мог запомнить название агентства и усилил подозрение одной фразой о Секторе Газа.

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Об инциденте 22 мая советский и российский артист, лидер легендарной рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич сообщил в соцсетях.

"Интересная история. Пишет тут моей жене вроде бы украинский журналист. Вроде бы из уважаемого агентства УНИАН, просит о встрече с нами. Говорит, надо сказать, на безупречном русском", — рассказал музыкант.

"Журналист" заявлял, что якобы работает над материалом для рубрики "Туризм" о необычных местах в Израиле и людях, которые "создают уникальные семейные проекты". Он сообщал, что находится в стране и просил о встрече для интервью. При этом в своем сообщении неизвестный ошибся в названии агентства, для которого якобы пишет.

Первая часть сообщения, которое "журналист" прислал жене Андрея Макаревича Фото: Андрей Макаревич/Facebook Вторая часть сообщения, которое "журналист" прислал жене Андрея Макаревича Фото: Андрей Макаревич/Facebook

Жена Макаревич попросила прислать удостоверение. Оно содержало ошибки, в том числе в названии самого агентства на украинском, и печать архива Запорожского городского совета. Номер документа оказался ненастоящим.

Первая часть переписки "журналиста" УНИАН с женой Андрея Макаревича Фото: Андрей Макаревич/Facebook Вторая часть переписки "журналиста" УНИАН с женой Андрея Макаревича Фото: Андрей Макаревич/Facebook

В УНИАН подтвердили супругам, что такого человека в их штате нет. Мало того, там показали, как на самом деле должно выглядеть удостоверение, и оно оказалось совсем другим.

Фейковое удостоверение "журналиста УНИАН" Фото: Андрей Макаревич/Facebook Ответ УНИАН относительно фейкового журналиста Фото: Андрей Макаревич/Facebook

Макаревич отдельно акцентировал на фразе "журналиста", которая натолкнула его на подозрения относительно работы российских спецслужб. Неизвестный заявил, что отрабатывает "актуальную повестку по Газе". Заподозрив такую связь, супруги обратились в полицию.

"В Израиле такие действия считаются преступлением. Это в России Вован и Лексус (российские комики, известные телефонными розыгрышами — ред.) — народные герои. Ждем развития событий. От себя хочу спросить — ребята, что же вы так плохо работаете?" — заявил Макаревич.

В соцсетях УНИАН также заверили, что человека по имени Роман Скиба в штате не имеют.

В NEWSrucoil проинформировали, что после заявления Макаревича полиция задержала двух подозреваемых. Эти иностранцы вынуждены покинуть Израиль. Кроме того, руководство УНИАН сообщило об инциденте в правоохранительные органы Украины.

"Сам факт выдачи себя за другое лицо является нарушением закона в Израиле. Кроме того, иностранный журналист (если речь действительно идет о журналисте) не имеет права заниматься профессиональной деятельностью в Израиле, не получив аккредитации в Правительственном пресс-бюро (GPO/ЛААМ)", — отметили в СМИ.

Напомним, в апреле 2022 года Андрей Макаревич сообщал, что после 2014 года у группы "Машина времени" начались проблемы в России. По его словам, после начала полномасштабной войны в Украине концерты снова начали отменять, но в этом нет "ничего нового".

В мае 2024 года в росСМИ информировали, что Макаревичу грозит уголовная ответственность в России за его проукраинскую позицию. Кроме того, еще с сентября 2022 года его считают "иноагентом".