Макаревичу написал "журналист" из спецслужб: полиция Израиля провела задержание
Неизвестный собеседник пытался выдать себя за сотрудника УНИАН. Однако сам не мог запомнить название агентства и усилил подозрение одной фразой о Секторе Газа.
Об инциденте 22 мая советский и российский артист, лидер легендарной рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич сообщил в соцсетях.
"Интересная история. Пишет тут моей жене вроде бы украинский журналист. Вроде бы из уважаемого агентства УНИАН, просит о встрече с нами. Говорит, надо сказать, на безупречном русском", — рассказал музыкант.
"Журналист" заявлял, что якобы работает над материалом для рубрики "Туризм" о необычных местах в Израиле и людях, которые "создают уникальные семейные проекты". Он сообщал, что находится в стране и просил о встрече для интервью. При этом в своем сообщении неизвестный ошибся в названии агентства, для которого якобы пишет.
Жена Макаревич попросила прислать удостоверение. Оно содержало ошибки, в том числе в названии самого агентства на украинском, и печать архива Запорожского городского совета. Номер документа оказался ненастоящим.
В УНИАН подтвердили супругам, что такого человека в их штате нет. Мало того, там показали, как на самом деле должно выглядеть удостоверение, и оно оказалось совсем другим.
Макаревич отдельно акцентировал на фразе "журналиста", которая натолкнула его на подозрения относительно работы российских спецслужб. Неизвестный заявил, что отрабатывает "актуальную повестку по Газе". Заподозрив такую связь, супруги обратились в полицию.
"В Израиле такие действия считаются преступлением. Это в России Вован и Лексус (российские комики, известные телефонными розыгрышами — ред.) — народные герои. Ждем развития событий. От себя хочу спросить — ребята, что же вы так плохо работаете?" — заявил Макаревич.
В соцсетях УНИАН также заверили, что человека по имени Роман Скиба в штате не имеют.
В NEWSrucoil проинформировали, что после заявления Макаревича полиция задержала двух подозреваемых. Эти иностранцы вынуждены покинуть Израиль. Кроме того, руководство УНИАН сообщило об инциденте в правоохранительные органы Украины.
"Сам факт выдачи себя за другое лицо является нарушением закона в Израиле. Кроме того, иностранный журналист (если речь действительно идет о журналисте) не имеет права заниматься профессиональной деятельностью в Израиле, не получив аккредитации в Правительственном пресс-бюро (GPO/ЛААМ)", — отметили в СМИ.
Напомним, в апреле 2022 года Андрей Макаревич сообщал, что после 2014 года у группы "Машина времени" начались проблемы в России. По его словам, после начала полномасштабной войны в Украине концерты снова начали отменять, но в этом нет "ничего нового".
В мае 2024 года в росСМИ информировали, что Макаревичу грозит уголовная ответственность в России за его проукраинскую позицию. Кроме того, еще с сентября 2022 года его считают "иноагентом".