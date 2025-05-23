Макаревичу написав "журналіст" зі спецслужб: поліція Ізраїля провела затримання

Невідомий співрозмовник намагався видати себе за працівника УНІАН. Однак сам не міг запам’ятати назву агентства та посилив підозру однією фразою про Сектор Гази.

Related video

Про інцидент 22 травня радянський і російський артист, лідер легендарного рок-гурту "Машина времени" Андрій Макаревич повідомив у соцмережах.

"Цікава історія. Пише тут моїй дружині начебто український журналіст. Начебто з шановного агентства УНІАН, просить про зустріч з нами. Говорить, треба сказати, бездоганною російською", — розповів музикант.

"Журналіст" заявляв, що нібито працює над матеріалом для рубрики "Туризм" про незвичні місця в Ізраїлю та людей, які "створюють унікальні сімейні проєкти". Він повідомляв, що перебуває в країні та просив про зустріч для інтерв’ю. При цьому у своєму повідомленні невідомий помилився у назві агентства, для якого нібито пише.

Перша частина повідомлення, яке "журналіст" надіслав дружині Андрія Макаревича Фото: Андрій Макаревич/Facebook Друга частина повідомлення, яке "журналіст" надіслав дружині Андрія Макаревича Фото: Андрій Макаревич/Facebook

Дружина Макаревич попросила надіслати посвідчення. Воно містило помилки, в тому числі у назві самого агентства українською, та печатку архіву Запорізької міської ради. Номер документа виявився несправжнім.

Перша частина листування "журналіста" УНІАН з дружиною Андрія Макаревича Фото: Андрій Макаревич/Facebook Друга частина листування "журналіста" УНІАН з дружиною Андрія Макаревича Фото: Андрій Макаревич/Facebook

В УНІАН підтвердили подружжю, що такої людини в їхньому штаті немає. Мало того, там показали, як насправді мало б виглядати посвідчення, і воно виявилось зовсім іншим.

Фейкове посвідчення "журналіста УНІАН" Фото: Андрій Макаревич/Facebook Відповідь УНІАН щодо фейкового журналіста Фото: Андрій Макаревич/Facebook

Макаревич окремо акцентував на фразі "журналіста", яка наштовхнула його на підозри щодо роботи російських спецслужб. Невідомий заявив, що відпрацьовує "актуальну повістку щодо Гази". Запідозривши такий зв’язок, подружжя звернулось у поліцію.

"В Ізраїлі такі дії вважаються злочином. Це у Росії Вован і Лексус (російські коміки, відомі телефонними розіграшами — ред.) — народні герої. Чекаємо розвитку подій. Від себе хочу запитати — хлопці, що ж ви так погано працюєте?" — заявив Макаревич.

В соцмережах УНІАН також запевнили, що чоловіка на ім’я Роман Скіба в штаті не мають.

У NEWSrucoil проінформували, що після заяви Макаревича поліція затримала двох підозрюваних. Ці іноземні змушені залишити Ізраїль. Окрім того, керівництво УНІАН повідомило про інцидент у правоохоронні органи України.

"Сам факт видачі себе за іншу особу є порушенням закону в Ізраїлі. Крім того, іноземний журналіст (якщо справді йдеться про журналіста) не має права займатися професійною діяльністю в Ізраїлі, не отримавши акредитації в Урядовому пресбюро (GPO/ЛААМ)", — наголосили у ЗМІ.

Нагадаємо, у квітні 2022 року Андрій Макаревич повідомляв, що після 2014 року у гурту "Машина времени" почалися проблеми у Росії. З його слів, після початку повномасштабної війни в Україні концерти знову почали скасовувати, але у цьому немає "нічого нового".

У травні 2024 року у росЗМІ інформували, що Макаревичу загрожує кримінальна відповідальність у Росії за його проукраїнську позицію. Окрім того, ще з вересня 2022 року його вважають "іноагентом".