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Світ Російсько-українська війна

Макаревичу написав "журналіст" зі спецслужб: поліція Ізраїля провела затримання

Андрій Макаревич розповів про запит на інтерв'ю від фейкового журналіста
Фото: Андрій Макаревич/Facebook | Андрій Макаревич звернувся щодо інциденту у поліцію, і розслідування вже дало результати

Невідомий співрозмовник намагався видати себе за працівника УНІАН. Однак сам не міг запам’ятати назву агентства та посилив підозру однією фразою про Сектор Гази.

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Про інцидент 22 травня радянський і російський артист, лідер легендарного рок-гурту "Машина времени" Андрій Макаревич повідомив у соцмережах.

"Цікава історія. Пише тут моїй дружині начебто український журналіст. Начебто з шановного агентства УНІАН, просить про зустріч з нами. Говорить, треба сказати, бездоганною російською", — розповів музикант.

"Журналіст" заявляв, що нібито працює над матеріалом для рубрики "Туризм" про незвичні місця в Ізраїлю та людей, які "створюють унікальні сімейні проєкти". Він повідомляв, що перебуває в країні та просив про зустріч для інтерв’ю. При цьому у своєму повідомленні невідомий помилився у назві агентства, для якого нібито пише.

Андрій Макаревич показав запит від фальшивого журналіста УНІАН Fullscreen
Перша частина повідомлення, яке "журналіст" надіслав дружині Андрія Макаревича
Фото: Андрій Макаревич/Facebook
Музикант Андрій Макаревич показав запит від фейкового журналіста УНІАН Fullscreen
Друга частина повідомлення, яке "журналіст" надіслав дружині Андрія Макаревича
Фото: Андрій Макаревич/Facebook

Дружина Макаревич попросила надіслати посвідчення. Воно містило помилки, в тому числі у назві самого агентства українською, та печатку архіву Запорізької міської ради. Номер документа виявився несправжнім.

Андрій Макаревич показав листування фейкового журналіста УНІАН з дружиною Fullscreen
Перша частина листування "журналіста" УНІАН з дружиною Андрія Макаревича
Фото: Андрій Макаревич/Facebook
Андрій Макаревич показав листування дружини з фейковим журналістом УНІАН Fullscreen
Друга частина листування "журналіста" УНІАН з дружиною Андрія Макаревича
Фото: Андрій Макаревич/Facebook

В УНІАН підтвердили подружжю, що такої людини в їхньому штаті немає. Мало того, там показали, як насправді мало б виглядати посвідчення, і воно виявилось зовсім іншим.

Андрій Макаревич показав посвідчення фейкового журналіста УНІАН Fullscreen
Фейкове посвідчення "журналіста УНІАН"
Фото: Андрій Макаревич/Facebook
Андрій Макаревич зв'язався щодо фейкового журналіста з УНІАН Fullscreen
Відповідь УНІАН щодо фейкового журналіста
Фото: Андрій Макаревич/Facebook

Макаревич окремо акцентував на фразі "журналіста", яка наштовхнула його на підозри щодо роботи російських спецслужб. Невідомий заявив, що відпрацьовує "актуальну повістку щодо Гази". Запідозривши такий зв’язок, подружжя звернулось у поліцію.

"В Ізраїлі такі дії вважаються злочином. Це у Росії Вован і Лексус (російські коміки, відомі телефонними розіграшами — ред.) — народні герої. Чекаємо розвитку подій. Від себе хочу запитати — хлопці, що ж ви так погано працюєте?" — заявив Макаревич.

В соцмережах УНІАН також запевнили, що чоловіка на ім’я Роман Скіба в штаті не мають.

У NEWSrucoil проінформували, що після заяви Макаревича поліція затримала двох підозрюваних. Ці іноземні змушені залишити Ізраїль. Окрім того, керівництво УНІАН повідомило про інцидент у правоохоронні органи України.

"Сам факт видачі себе за іншу особу є порушенням закону в Ізраїлі. Крім того, іноземний журналіст (якщо справді йдеться про журналіста) не має права займатися професійною діяльністю в Ізраїлі, не отримавши акредитації в Урядовому пресбюро (GPO/ЛААМ)", — наголосили у ЗМІ.

Нагадаємо, у квітні 2022 року Андрій Макаревич повідомляв, що після 2014 року у гурту "Машина времени" почалися проблеми у Росії. З його слів, після початку повномасштабної війни в Україні концерти знову почали скасовувати, але у цьому немає "нічого нового".

У травні 2024 року у росЗМІ інформували, що Макаревичу загрожує кримінальна відповідальність у Росії за його проукраїнську позицію. Окрім того, ще з вересня 2022 року його вважають "іноагентом".