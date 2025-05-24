Электроопоры были подпилены: в Каннах после блэкаута с 3 генераторами провели церемонию награждения

Несмотря на проблемы с электроснабжением в регионе в Каннах таки провели церемонию награждения. Для этого использовали генераторы.

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Об этом сообщает BFMTV.

Издание сообщает, что церемония закрытия фестиваля в Каннах прошла по плану. Однако посетители фестиваля столкнулись с проблемами в работе мобильной сети на месте проведения мероприятия.

Правоохранители заявили, что причинами аварии стали "злонамеренные действия". Три из четырех опор высоковольтной линии, обеспечивающей город Канны, "были отпилены". Из-за такой диверсии энергокомпания, которая обеспечивает регион светом, выключила его, чтобы устранить аварию. Это привело к масштабному отключению электроэнергии в Каннах.

Правоохранительные ищут причастных к саботажу.

Масштабное отключение электроэнергии произошло в Каннах и его окрестностях с утра субботы, 24 мая. 160 000 домов остались без электроэнергии.

Организаторы мероприятия установили три генератора, что позволило обеспечить мирное проведение церемонии награждения в этот вечер. В их заявлении сообщается, что дворец, где проходят основные мероприятия Каннского фестиваля, "перешел на независимый источник питания, что позволяет всем запланированным мероприятиям и показам, включая церемонию закрытия, проходить по плану и в обычных условиях".

По словам организаторов, сбой в электросети повлиял на два показания в субботу утром примерно на пять минут, однако затем они восстановились.

"Первоначальные доказательства оставляют мало места для сомнений: все указывает на преступление чрезвычайной тяжести. Если эта гипотеза подтвердится, мы столкнемся с явным террористическим актом, который следует рассматривать как таковой", — отметили в полиции.

Последний требует провести "полный аудит" инфраструктуры Лазурного берега, чтобы оценить "их уровень безопасности".

В этом году в Каннах состоялся уже 78 Каннский кинофестиваль.

Напомним, что 38-летняя российская модель Елена Перминова, проигнорировала дресс-код 78-го Каннского кинофестиваля, который запрещает появление на красной дорожке в слишком откровенных платьях.

Также на Каннском фестивале актриса Хелен Миррен вышла на красную дорожку в колье весом более 400 карат