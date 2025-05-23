Российская подруга украинца-модели грубо нарушила дресс-код Каннского кинофестиваля (фото)

38-летняя российская модель и бывшая девушка 65-летнего олигарха Александра Лебедева, Елена Перминова, проигнорировала дресс-код 78-го Каннского кинофестиваля, запрещающий появление на красной дорожке в слишком откровенных платьях.

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Как пишет Daily Mail, она надела на благотворительный гала-вечер amfAR, Фонда исследований СПИДа, белое и полностью прозрачное платье на бретелях с вышивкой в ​​виде херувима на груди.

При этом мать четырех детей не стала надевать под наряд ничего, что бы прикрыло ее бюст.

Образ она дополнила боа с перьями, парой туфлей на каблуках с открытым носком и белой сумочкой.

Лена Перминова надела прозрачное платье с херувимами Фото: Getty

Из-за засилья "голых" платьев на красной дорожке, которые так любят многие представительницы шоу-бизнеса, и ажиотажа, который они производят в СМИ своим появлением, затмевая конкурсную программу, оргкомитет фестиваля решил в этом году положить конец публичной наготе на ковровой дорожке. Также запрещены объемные платья и платья с длинными шлейфами, которые усложняют проход других гостей и рассадку в залах, где идут премьеры.

Свою нескромность Перминова прикрывала боа Фото: Getty

За нарушение этих правил обещали разворачивать звезд на входе, однако и Лену Перминову, и Хайди Клум, которая явилась в платье с огромным шлейфом, пропустили.

Лена Перминова в последнее время на слуху не только из-за расставания с отцом своих детей, но и в связи с бурным романом с 29-летним уроженцем Тернополя Тарасом Романовым. Он является популярной и востребованной моделью на Западе и уже несколько лет живет в США.

Пара даже появилась вместе на красной дорожке в Каннах.

Новый роман не помешал Перминовой сохранить хорошие отношения с бывшим. Недавно они вместе отметили четырехлетие их младшего сына Александра.

Ранее Фокус писал, как Перминова рассталась с Лебедевым.