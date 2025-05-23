Російська подруга українця-моделі грубо порушила дрес-код Каннського кінофестивалю (фото)

38-річна російська модель і колишня дівчина 65-річного олігарха Олександра Лебедєва, Олена Пермінова, проігнорувала дрес-код 78-го Каннського кінофестивалю, який забороняє появу на червоній доріжці в занадто відвертих сукнях.

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Як пише Daily Mail, вона одягла на благодійний гала-вечір amfAR, Фонду досліджень СНІДу, білу і повністю прозору сукню на бретелях з вишивкою у вигляді херувима на грудях.

Водночас мати чотирьох дітей не стала надягати під вбрання нічого, що б прикрило її бюст.

Образ вона доповнила боа з пір'ям, парою туфель на підборах з відкритим носком і білою сумочкою.

Олена Пермінова одягла прозору сукню з херувимами Фото: Getty

Через засилля "голих" суконь на червоній доріжці, які так полюбляють багато представниць шоу-бізнесу, та ажіотаж, який вони спричиняють у ЗМІ своєю появою, затьмарюючи конкурсну програму, оргкомітет фестивалю вирішив цьогоріч покласти край публічній наготі на килимовій доріжці. Також заборонені об'ємні сукні та сукні з довгими шлейфами, які ускладнюють прохід інших гостей і розсадження в залах, де йдуть прем'єри.

Свою нескромність Пермінова прикривала боа Фото: Getty

За порушення цих правил обіцяли розвертати зірок на вході, проте і Олену Пермінову, і Гайді Клум, яка з'явилася в сукні з величезним шлейфом, пропустили.

Олена Пермінова останнім часом на слуху не тільки через розставання з батьком своїх дітей, а й у зв'язку з бурхливим романом із 29-річним уродженцем Тернополя Тарасом Романовим. Він є популярною і затребуваною моделлю на Заході і вже кілька років живе в США.

Пара навіть з'явилася разом на червоній доріжці в Каннах.

Новий роман не завадив Перміновій зберегти добрі стосунки з колишнім. Нещодавно вони разом відсвяткували чотириріччя їхнього молодшого сина Олександра.

Раніше Фокус писав, як Пермінова розлучилася з Лебедєвим.