Екс-дівчина російського олігарха Лебедєва вперше показала молодого бойфренда з України

Про роман Олени і Тараса чутки ходять уже близько року. Тепер Пермінова перестала приховувати від публіки свого коханого.

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38-річна російська модель Олена Пермінова, яка не так давно розійшлася з 65-річним російським мільярдером Олександром Лебедєвим, батьком її чотирьох дітей, вперше показала свого нового коханого. Таким чином вона підтвердила чутки про роман із 29-річним манекенником Тарасом Романовим. Фото, які свідчать про стосунки, росіянка опублікувала в сторіс Instagram.

На знімках вона позує в обіймах молодого чоловіка, який нахилився до неї, щоб поцілувати.

Олена Пермінова і Тарас Романов Фото: lenaperminova/instagram

Також Олена опублікувала відео, де йде по підлозі, встеленій пелюстками троянд. Світські оглядачі вже з'ясували, що багатодітна мати з новим коханим відпочиває в Куршавелі.

Пермінову в нових стосунках почали підозрювати ще близько року тому. Весь цей час вона і Романов обмінюються коментарями в соцмережах. На Новий рік Олена несподівано полетіла до Мексики, де в цей самий час перебував Тарас, і вони обидва у свята публікували фотографії з Тулума. Поки Лебедєв насолоджувався відпочинком із дітьми, пара відривалася в нічних клубах.

Тарас Романов родом із Тернополя. Він — затребуваний у модельному бізнесі. Він працює з престижними агентствами в Нью-Йорку, Парижі та Мілані і вже встиг взяти участь у показах Dolce & Gabbana Beauty і Valentino. На його рахунку — зйомки для глянцю, зокрема з Ліндою Євангелістою. Він також часто з'являється на червоних доріжках. Незважаючи на досить юний вік, Тарас захоплюється філософією та історією, полюбляє вивчати іноземні мови і займається спортом.

Пермінова, яка була з Олександром Лебедєвим у стосунках 20 років, оголосила про їхнє розставання 25 грудня. Вона не стала називати причини, але написала:

"Не хочу говорити багато слів. Так буває, що навіть найкрасивіші історії закінчуються. Дуже багато доброго і хорошого. Але головне, четверо наших прекрасних дітей. Кращого батька для них і бути не могло. Тільки тепло і вдячність за все. Далі кожен іде своїм шляхом. P.S. Жодних інших коментарів не буде. Особисте завжди буде особистим".

Раніше Фокус писав про деталі розставання Лебедєва і Пермінової.