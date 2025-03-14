Экс-девушка российского олигарха Лебедева впервые показала молодого бойфренда из Украины

О романе Елены и Тараса слухи ходят уже около года. Теперь Перминова перестала скрывать от публики своего возлюбленного.

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38-летняя российская модель Елена Перминова, которая не так давно рассталась с 65-летним российским миллиардером Александром Лебедевым, отцом ее четырех детей, впервые показала своего возлюбленного. Таким образом она подтвердила слухи о романе с 29-летним манекенщиком Тарасом Романовым. Фото, которые свидетельствуют об отношениях, россиянка опубликовала в сторис Instagram.

На снимках она позирует в объятиях молодого мужчины, который наклонился к ней, чтобы поцеловать.

Лена Перминова и Тарас романов Фото: lenaperminova/instagram

Также Елена опубликовала видео, где идет по полу, устеленному лепестками роз. Светские обозреватели уже выяснили, что многодетная мать с новым возлюбленным отдыхает в Куршавеле.

Перминову в новых отношениях начали подозревать еще около года назад. Все это время она и Романов обмениваются комментариями в соцсетях. На Новый год Елена неожиданно улетела в Мексику, где в это же время находился Тарас, и они оба в праздники публиковали фотографии из Тулума. Пока Лебедев наслаждался отдыхом с детьми, пара отрывалась в ночных клубах.

Тарас Романов родом из Тернополя. Он – востребованный в модельном бизнесе. Он работает с престижными агентствами в Нью-Йорке, Париже и Милане и уже успел поучаствовать в показах Dolce & Gabbana Beauty и Valentino. На его счету – съемки для глянца, в том числе с Линдой Евангелистой. Он также часто появляется на красных дорожках. Несмотря на довольно юный возраст, Тарас увлекается философией и историей, любит изучать иностранные языки и занимается спортом.

Перминова, которая была с Александром Лебедевым в отношениях 20 лет, объявила об их расставании 25 декабря. Она не стала называть причины, но написала:

"Не хочу говорить много слов. Так бывает, что даже самые красивые истории заканчиваются. Очень много доброго и хорошего. Но главное, четверо наших прекрасных детей. Лучшего отца для них и быть не могло. Только тепло и благодарность за все. Дальше каждый идет своим путем. P.S. Никаких других комментариев не будет. Личное всегда будет личным".

Ранее Фокус писал о деталях расставания Лебедева и Перминовой.