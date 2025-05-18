Колишня дівчина російського олігарха вийшла на червону доріжку в Каннах з українцем (фото)

38-річна російська модель Олена Пермінова, колишня наречена російського олігарха Олександра Лебедєва, яка народила йому чотирьох дітей, вийшла на червону доріжку 78-го Каннського кінофестивалю в супроводі свого 29-річного коханого Тараса Романова. Молодий чоловік — дуже затребувана на Заході модель родом із Тернополя.

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Фото підготовки пари до виходу в світ з'явилися в Instagram-сторіс Пермінової.

Для виходу у світ Олена обрала чорне напівпрозоре вбрання, обійшовши заборону на "голі" сукні. Воно складалося з темної щільної основи і шифонового верху до підлоги. Волосся вона зібрала в пучок, а на шиї у неї красувалося діамантове кольє.

Фото: Скриншот

Натомість Тарас вибрав чорний костюм, одягнувши під нього чорну футболку. У себе в сторіс він опублікував своє фото, зазначивши, що на ньому каблучка і сережка від Chopard.

На відміну від Пермінової, яка опублікувала спільний знімок, Романов обмежився кадрами тільки себе в сторіс.

Фото: Скриншот

Цікаво, що фоторепортери Getty спочатку переплутали українця з американською моделлю і актором Меттью Греєм Гублером. Щоправда, той старший за Тараса, йому 45 років. Пізніше помилку в підписах до знімків ресурс виправив.

Романова перемутали з моделлю та актором Меттью Греєм Гублером Фото: Скриншот

Меттью Грей Гублер Фото: Getty

Пермінову в нових стосунках почали підозрювати ще близько року тому. Весь цей час вона і Романов обмінюються коментарями в соцмережах. На Новий рік Олена несподівано полетіла до Мексики, де в цей самий час перебував Тарас, і вони обидва у свята публікували фотографії з Тулума. Поки Лебедєв насолоджувався відпочинком із дітьми, пара відривалася в нічних клубах.

Тарас Романов, як говорилося раніше, родом із Тернополя. Зараз він працює з престижними агентствами в Нью-Йорку, Парижі та Мілані і вже встиг взяти участь у показах Dolce & Gabbana Beauty і Valentino. На його рахунку — зйомки для глянцю, зокрема з Ліндою Євангелістою. Він також часто з'являється на червоних доріжках. Незважаючи на досить юний вік, Тарас захоплюється філософією та історією, любить вивчати іноземні мови і займається спортом.

Не так давно Романов став обличчям нового номера V Magazine.

Пермінова, незважаючи на новий роман, підтримує теплі стосунки з Лебедєвим. Нещодавно вони разом відзначили день народження їхнього молодшого сина Олександра, якому виповнилося чотири роки.

Раніше Пермінова розповіла про те, що у неї збереглися теплі стосунки з мільярдером.

"Життя після розлучення може бути різним, і я щаслива, що в нашій історії ми змогли зберегти повагу і дружбу. Ми вирішили піти іншим шляхом, тому що поставили інтереси наших дітей на перше місце", — говорила вона, додавши, що всі витрати вони ділять навпіл.

Олена Пермінова та Олександр Лебедєв розлучилися наприкінці 2024 року. Вони були разом 19 років, у них є троє синів і дочка.

Нещодавно 65-річного олігарха запідозрили в новому романі.

Раніше Фокус писав, що в Італії загинула російська модель Playboy.