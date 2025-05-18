Бывшая девушка российского олигарха вышла на красную дорожку в Каннах с украинцем (фото)

38-летняя российская модель Елена Перминова, бывшая невеста российского олигарха Александра Лебедева, родившая ему четырех детей, вышла на красную дорожку 78-го Каннского кинофестиваля в сопровождении своего 29-летнего возлюбленного Тараса Романова. Молодой человек – очень востребованная на Западе модель родом из Тернополя.

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Фото подготовки пары к выходу в свет появились в Instagram-сторис Перминовой.

Для выхода в свет Елена выбрала черный полупрозрачный наряд, обойдя запрет на "голые" платья. Он состоял из темной плотной основы и шифонового верха в пол. Волосы она собрала в пучок, а на шее у нее красовалось бриллиантовое колье.

Фото: Скриншот

В свою очередь Тарас выбрал черный костюм, надев под него черную футболку. У себя в сторис он опубликовал свое фото, отметив, что на нем кольцо и серьга от Chopard.

В отличие от Перминовой, которая опубликовала совместный снимок, Романов ограничился кадрами только себя в сторис.

Фото: Скриншот

Интересно, что фоторепортеры Getty изначально перепутали украинца с американской моделью и актером Мэттью Греем Гублером. Правда, тот постарше Тараса, ему 45 лет. Позже ошибку в подписях к снимкам ресурс исправил.

Романова перемутали с моделью и актером Мэттью Греем Гублером Фото: Скриншот

Мэттью Грей Гублер Фото: Getty

Перминову в новых отношениях начали подозревать еще около года назад. Все это время она и Романов обмениваются комментариями в соцсетях. На Новый год Елена неожиданно улетела в Мексику, где в это же время находился Тарас, и они оба в праздники публиковали фотографии из Тулума. Пока Лебедев наслаждался отдыхом с детьми, пара отрывалась в ночных клубах.

Тарас Романов, как говорилось ранее, родом из Тернополя. Сейчас он работает с престижными агентствами в Нью-Йорке, Париже и Милане и уже успел поучаствовать в показах Dolce & Gabbana Beauty и Valentino. На его счету – съемки для глянца, в том числе с Линдой Евангелистой. Он также часто появляется на красных дорожках. Несмотря на довольно юный возраст, Тарас увлекается философией и историей, любит изучать иностранные языки и занимается спортом.

Не так давно Романов стал лицом нового номера V Magazine.

Перминова, несмотря на новый роман, поддерживает теплые отношения с Лебедевым. Недавно они вместе отметили день рождения их младшего сына Александра, которому исполнилось четыре года.

Ранее Перминова рассказала о том, что у нее сохранились теплые отношения с миллиардером.

"Жизнь после развода может быть разной, и я счастлива, что в нашей истории мы смогли сохранить уважение и дружбу. Мы решили пойти другим путем, потому что поставили интересы наших детей на первое место", – говорила она, добавив, что все расходы они делят пополам.

Елена Перминова и Александр Лебедев расстались в конце 2024 года. Они были вместе 19 лет, у них есть трое сыновей и дочь.

Недавно 65-летнего олигарха заподозрили в новом романе.

Ранее Фокус писал, что в Италии погибла российская модель Playboy.