Боится за безопасность семьи: медиа рассказали, чем займется Маск после ухода из политики

Американский миллиардер и руководитель Департамента эффективности Белого дома Илон Маск решил отойти от политики и вернуться к Tesla и Space X. Предприниматель планирует сосредоточиться на полете на Марс, и не слишком заинтересован выделять деньги на республиканцев.

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О планах Илона Маска написало издание The Washington Post.

Издание пообщалось с несколькими анонимными источниками в окружении миллиардера, подытожило его публичные заявления и действия, а также изучило ситуацию с компаниями, инвесторами и работниками. Источники рассказали, что Маск планирует отойти от политики, которой начал заниматься год назад. Весной 2025 года он начал проявлять меньшую активность и ограничил финансирование проектов Республиканской партии. Собеседники медиа привели три возможных причины таких решений:

Маск разочаровался в политическом влиянии, поскольку его вмешательство ухудшало шансы республиканцев на успехи в штатах;

возникла негативная реакция людей, которые начали разрушать салоны Tesla и отказываться от авто;

возник страх из-за угроз семье.

"Один из источников частным образом сообщил, что Маск разочарован влиянием, которое его деньги могут оказать на политическую систему, и предпочел бы тратить свое время и состояние в другом месте", — привели журналисты слова одного из анонимных собеседников.

В статье объяснили, чем миллиардер планирует заниматься в ближайшее время. По словам источников, он вернется в компанию Telsa, которая в июне 2025 года выпустит новую модель авто и должна решить проблему с автономными машинами Cybercab. Кроме того, предприниматель начнет больше интересоваться работой SpaceX. Например, его ждет пуск ракеты нового поколения Starship, которое произойдет в конце мая-начале июня. А в 2026 году — полет на Марс, написало медиа. В то же время Маск почти потерял заинтересованность в деятельности Республиканской партии, и поэтому не ясно, даст ли он деньги на промежуточные выборы, уточнили источники.

"Теперь, когда выиграно немного времени, давайте просто вернемся к путешествию на Марс", — подытожило медиа.

Илон Маск — детали

Отметим, 20 мая издание Politico отметило уменьшение появления Илона Маска в Белом доме и рядом с президентом США Дональдом Трампом. Среди прочего, выяснилось, что глава Белого дома уже месяц ни словом не упомянул о миллиардере в сообщениях в соцсети Truth Social. При этом ранее о Департаменте эффективности упоминалось чуть ли не в каждом сообщении. Медиа написало, что республиканцы начали считать его токсичным, а спикер Белого дома Кэролайн Левитт отказалась отвечать на вопросы о Маске.

Напоминаем, 22 мая в Белом доме произошел скандал с президентом ЮАР, к которому мог быть причастен Илон Маск и его взгляды на "угнетение белых".