Скандал Трампа и президента ЮАР: эксперт по языку тела рассказала, как Рамафоса оказался в ловушке

Эксперт по языку тела сделала вывод, что Дональд Трамп — мастер политических засад. И сравнила перепалку президентов ЮАР и США насчет "геноцида белых" со спором Трампа и Владимира Зеленского.

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Об этом пишет Daily Mail.

Скандал с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, который произошел во время его визита в Белый дом. Рамафоса надеялся, что его первая встреча с Дональдом Трампом станет шансом наладить отношения после месяцев нападок на его правительство со стороны союзников из MAGA.

Президент США и миллиардер Илон Маск, выросший в административной столице ЮАР, неоднократно обвиняли Рамафосу в причастности к "геноциду белых" в его стране — необоснованное утверждение, которое южноафриканская делегация стремилась опровергнуть в ходе визита. Маск, к слову, присутствовал в Овальном кабинете.

Ранее Трамп отменил помощь стране, выслал ее посла и предложил убежище представителям белого меньшинства африканеров (потомков колонистов Африки), но официальные лица надеялись, что приглашение в Вашингтон может стать поворотным моментом.

Однако встреча в Овальном кабинете переросла в публичную критику, и аналитики сравнили это с бурной встречей Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Дональд Трамп обвинил президента ЮАР Сирила Рамафосу в "геноциде белых" Фото: Getty Images

По словам эксперта по языку тела Джуди Джеймс, в начале встречи "широкая улыбка" Рамафосы свидетельствовала о том, что он ожидал "добродушной дипломатии" и не знал о засаде, которую подготовил Трамп.

"Белый дом был напичкан ловушками, как дом Кевина в фильме "Один дома". Язык тела Трампа показал, что теперь он мастер хранить секреты", — сказала Джуди. И отметила, что вице-президент Джей Ди Вэнс обычно предвкушающее ликует перед тем, как обрушится с критикой на оппонентов, а Дональд Трамп никак не проявляет своих намерений.

Трамп заставил Рамафосу посмотреть видео, которое якобы подтверждало его заявления, а также показал распечатки различных газетных статей, которые, по его словам, были доказательствами. Так, Рамафосе показали видео, в котором лидер EFF(Проафриканская партия Economic Freedom Fighters – ред.) Джулиус Малема исполняет свою фирменную песню "Стреляй в бура, стреляй в фермера".

Встреча Дональда Трампа с Сирилом Рамафосой переросла в скандал

Джуди говорит, что это был переломный момент, потому что Сирил Рамафоса "замер в смятении", попытался заговорить, но Трамп его остановил.

"Когда видео закончилось, Рамафоса принял позу человека, готового убежать при первой возможности. Он изобразил нелепый смех, поерзал на стуле и подтянул штаны", — отметила эксперт по языку тела.

"Его устный ответ заключался в том, чтобы спросить Трампа: "Где это, потому что я никогда этого не видел". Трамп отказался добавлять подробности, но прорычал, что это Южная Африка", — добавила Джуди.

Также Джуди отметила, что рукопожатие Трампа является средством, которое он использует для демонстрации доминирования, например, в отношениях с Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Канады Марком Карни.

Но в случае с Рамафосой рукопожатие было нейтральным "с точки зрения сигналов превосходства".

По ее словам, двое мужчин "приняли зеркальную позу, наклонив головы, и обменялись, как им казалось, обычными любезностями".

Однако во время встречи Трамп предпринял ряд силовых шагов, которые заставили Рамафосу нервничать. Джеймс добавила, что разногласия между ними по ряду вопросов также были плохо завуалированными, поскольку в какой-то момент Трамп, по-видимому, подыграл прессе, вместо того чтобы обратить внимание на своего южноафриканского коллегу.

"В то время как Трамп говорил о "спасении душ", Рамафоса говорил о мире и ссылался на опыт Манделы. Трамп кивнул в знак некоего мягкого согласия, но его поджатые губы выдавали намек на недовольное несогласие, и в какой-то момент он приложил руку к уголку рта, чтобы изобразить "отступление" для прессы, пока говорил Рамафоса", — уточнила она.

В ЮАР многие похвалили президента, что он сохранил самообладание, но отметили, что наблюдать за встречей было неприятно.

"В Южной Африке нет геноцида… В Южной Африке, как и в других странах, есть преступность, и эта преступность затрагивает многих людей", — заявил министр земельной реформы ЮАР Мзванеле Нихонцо.

Несмотря на очевидную напряженность, Рамафоса впоследствии заявил, что встреча прошла "с большим успехом".

Напомним, перепалку с Сирилом Рамафосой разбавил вопрос журналиста NBC о самолете, подаренном Трампу правителем Катара. США в итоге приняли подарок, который многие политики считают взяткой. Президент США вышел из себя и накричал на репортера.

Ранее Дональд Трамп объяснил, зачем нужен был скандал с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Президент США заявил, что хотел заставить Украину "поступить правильно".