Скандал Трампа і президента ПАР: експертка з мови тіла розповіла, як Рамафоса опинився в пастці

Експертка з мови тіла зробила висновок, що Дональд Трамп — майстер політичних засідок. І порівняла перепалку президентів ПАР і США щодо "геноциду білих" із суперечкою Трампа і Володимира Зеленського.

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Про це пише Daily Mail.

Скандал із президентом ПАР Сирілом Рамафосою, який стався під час його візиту до Білого дому. Рамафоса сподівався, що його перша зустріч із Дональдом Трампом стане шансом налагодити стосунки після місяців нападок на його уряд з боку союзників із MAGA.

Президент США і мільярдер Ілон Маск, який виріс в адміністративній столиці ПАР, неодноразово звинувачували Рамафосу в причетності до "геноциду білих" у його країні — необґрунтоване твердження, яке південноафриканська делегація прагнула спростувати під час візиту. Маск, до речі, був присутній в Овальному кабінеті.

Раніше Трамп скасував допомогу країні, вислав її посла і запропонував притулок представникам білої меншини африканерів (нащадків колоністів Африки), але офіційні особи сподівалися, що запрошення до Вашингтона може стати поворотним моментом.

Однак зустріч в Овальному кабінеті переросла в публічну критику, і аналітики порівняли це з бурхливою зустріччю Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським.

Дональд Трамп звинуватив президента ПАР Сіріла Рамафосу в "геноциді білих" Фото: Getty Images

За словами експерта з мови тіла Джуді Джеймс, на початку зустрічі "широка посмішка" Рамафоси свідчила про те, що він очікував "добродушної дипломатії" і не знав про засідку, яку підготував Трамп.

"Білий дім був напханий пастками, як будинок Кевіна у фільмі "Сам удома". Мова тіла Трампа показала, що тепер він майстер зберігати секрети", — сказала Джуді. І зазначила, що віцепрезидент Джей Ді Венс зазвичай передчутливо радіє перед тим, як обрушиться з критикою на опонентів, а Дональд Трамп ніяк не проявляє своїх намірів.

Трамп змусив Рамафосу подивитися відео, яке нібито підтверджувало його заяви, а також показав роздруківки різних газетних статей, які, за його словами, були доказами. Так, Рамафосі показали відео, в якому лідер EFF(Проафриканська партія Economic Freedom Fighters — ред.) Джуліус Малема виконує свою фірмову пісню "Стріляй у бура, стріляй у фермера".

Зустріч Дональда Трампа із Сирілом Рамафосою переросла в скандал

Джуді каже, що це був переломний момент, тому що Сиріл Рамафоса "завмер у сум'ятті", спробував заговорити, але Трамп його зупинив.

"Коли відео закінчилося, Рамафоса прийняв позу людини, готової втекти за першої можливості. Він зобразив безглуздий сміх, посмикав на стільці та підтягнув штани", — зазначила експертка з мови тіла.

"Його усна відповідь полягала в тому, щоб запитати Трампа: "Де це, тому що я ніколи цього не бачив". Трамп відмовився додавати подробиці, але проричав, що це Південна Африка", — додала Джуді.

Також Джуді зазначила, що рукостискання Трампа є засобом, який він використовує для демонстрації домінування, наприклад, у стосунках з Емманюелем Макроном і прем'єр-міністром Канади Марком Карні.

Але у випадку з Рамафосою рукостискання було нейтральним "з точки зору сигналів переваги".

За її словами, двоє чоловіків "прийняли дзеркальну позу, нахиливши голови, і обмінялися, як їм здавалося, звичайними люб'язностями".

Однак під час зустрічі Трамп зробив низку силових кроків, які змусили Рамафосу нервувати. Джеймс додала, що розбіжності між ними з низки питань також були погано завуальованими, оскільки в якийсь момент Трамп, мабуть, підіграв пресі, замість того щоб звернути увагу на свого південноафриканського колегу.

"У той час як Трамп говорив про "порятунок душ", Рамафоса говорив про мир і посилався на досвід Мандели. Трамп кивнув на знак якоїсь м'якої згоди, але його підібгані губи видавали натяк на незадоволену незгоду, і в якийсь момент він доклав руку до куточка рота, щоб зобразити "відступ" для преси, поки говорив Рамафоса", — уточнила вона.

У ПАР багато хто похвалив президента, що він зберіг самовладання, але зазначили, що спостерігати за зустріччю було неприємно.

"У Південній Африці немає геноциду... У Південній Африці, як і в інших країнах, є злочинність, і ця злочинність зачіпає багатьох людей", — заявив міністр земельної реформи ПАР Мзванеле Ніхонцо.

Незважаючи на очевидну напруженість, Рамафоса згодом заявив, що зустріч пройшла "з великим успіхом".

Нагадаємо, перепалку із Сирілом Рамафосою розбавило запитання журналіста NBC про літак, подарований Трампу правителем Катару. США в підсумку прийняли подарунок, який багато політиків вважають хабарем. Президент США розлютився і накричав на репортера.

Раніше Дональд Трамп пояснив, навіщо потрібен був скандал із Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. Президент США заявив, що хотів змусити Україну "вчинити правильно".