Несмотря на "дружбу": ФСБ считает Китай "врагом" и опасается его интереса к Дальнему Востоку, — NYT

Несмотря на внешние публичные заверения лидеров России и КНР в общей дружбе, спецслужбы России видят в китайских спецслужбах "врага". Российская ФСБ убеждена, что Пекин пытается использовать все возможные способы шпионажа — от вербовки агентов и изучения боевого опыта в российско-украинской войне до выдвижения будущих территориальных требований к РФ.

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Об этом сообщает The New York Times.

Журналисты пишут, что несмотря на публичные заверения лидера РФ Путина, российская ФСБ называет Китай "врагом", и обеспокоены тем, что КНР становится "серьезной угрозой для российской безопасности", в частности, Пекин пытается завербовать недовольных российских ученых в качестве шпионов и получить конфиденциальные военные технологии.

Издание указывает, что получило восьми страничный документ планирования ФСБ, который датирован вероятно в конце 2023 или в начале 2024 года. Для дополнительной верификации, журналисты передали его представителям шести разведывательных служб западных стран, которые подтвердили подлинность документа.

Из него следует, что КНР шпионит за операциями российских военных в Украине, изучая военный опыт обеих стран и использование западной техники. В то же время в ФСБ отмечают, что Китай формирует фундамент для выдвижения в будущем претензий на российскую территорию, в частности на Дальнем Востоке.

"Они [сотрудники ФСБ — ред.] предупреждают, что китайские агенты проводят активные шпионские действия в Арктике, используя горнодобывающие компании и университетские исследовательские центры в качестве прикрытия", — пишут журналисты, добавляя, что несмотря на внешнюю публичную дружбу, ситуация между двумя странами описывается как "напряженная и динамично развивающаяся".

В частности, за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, российская ФСБ внедрила новую контрразведывательную операцию под названием "Антанта-4". Главной целью операции, как говорится в тексте авторов статьи, является предотвращение "подрыва российских интересов китайскими шпионами".

В РФ считают, что на фоне войны с Украиной, Пекин активизировал усилия по вербовке ряда российских чиновников, экспертов, журналистов и близких к Кремлю политиков. Именно поэтому ФСБ пытается "предотвратить передачу важной стратегической информации китайцам", в частности, спецслужбы РФ проводят личные встречи со своими гражданами и предупреждают их, что КНР может попытаться их завербовать с целью передачи "передовых научных исследований".

Также ФСБ опасается, что Китай заинтересован в опыте ЧВК "Вагнер", в частности относительно опыта этого подразделения в Украине и странах Африки. Однако, как говорится в соответствующем документе ФСБ, пока "не указано, планирует ли Китай завербовать бывших бойцов "Вагнера" для собственных формирований, или просто хочет учиться на их опыте".

Ранее сообщалось, почему Китаю нужна ослабленная РФ и продолжение войны Кремля против Украины. По мнению Вадима Денисенко, именно слабая Россия станет предметом торга между Си Цзиньпином и главой США Трампом.

Впоследствии стало известно, что КНР активно продвигает свои интересы в Арктике. На фоне войны РФ против Украины, Поднебесная активно продолжает вмешаться в процессы освоения ресурсов и распределения важных путей в этом регионе.