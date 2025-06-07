Попри "дружбу": ФСБ вважає Китай "ворогом" та побоюється його інтересу до Далекого Сходу, — NYT

Попри зовнішні публічні запевнення лідерів Росії і КНР у спільній дружбі, спецслужби Росії вбачають у китайських спецслужбах "ворога". Російська ФСБ переконана, що Пекін намагається використати всі можливі способи шпигунства — від вербування агентів та вивчення бойового досвіду у російсько-українській війні до висування майбутніх територіальних вимог до РФ.

Related video

Про це повідомляє The New York Times.

Журналісти пишуть, що попри публічні запевнення лідера РФ Путіна, російська ФСБ називає Китай "ворогом", і занепокоєні тим, що КНР стає "серйозною загрозою для російської безпеки", зокрема Пекін намагається завербувати незадоволених російських вчених як шпигунів та отримати конфіденційні військові технології.

Видання вказує, що отримала восьмисторінковий документ планування ФСБ, який датований ймовірно наприкінці 2023 чи на початку 2024 року. Для додаткової верифікації, журналісти передали його представникам шести розвідувальних служба західних країн, які підтвердили автентичність документу.

З нього випливає, що КНР шпигує за операціями російських військових в Україні, вивчаючи військовий досвід обох країн і використання західної техніки. Водночас у ФСБ відзначають, що Китай формує фундамент для висування в майбутньому претензій на російську територію, зокрема на Далекому Сході.

"Вони [працівники ФСБ — ред.] попереджують, що китайські агенти проводять активні шпигунські дії в Арктиці, використовуючи гірничодобувні компанії та університетські дослідницькі центри як прикриття", — пишуть журналісти, додаючи, що попри зовнішню публічну дружбу, ситуація між двома країнами описується як "напружена та така, що динамічно розвивається".

Зокрема, за кілька днів до початку повномасштабного вторгення РФ до України, російська ФСБ впровадила нову контррозвідувальну операцію під назвою "Антанта-4". Головною метою операції, як йдеться у тексті авторів статті, є запобігання "підриву російських інтересів китайськими шпигунами".

У РФ вважають, що на тлі війни з Україною, Пекін активізував зусилля з вербування низки російських чиновників, експертів, журналістів та близьких до Кремля політиків. Саме тому ФСБ намагається "запобігти передачі важливої ​​стратегічної інформації китайцям", зокрема, спецслужби РФ проводять особисті зустрічі зі своїми громадянами та попереджають їх, що КНР може спробувати їх завербувати з метою передачі "передових наукових досліджень".

Також ФСБ побоюється, що Китай зацікавлений у досвіді ПВК "Вагнер", зокрема щодо досвіду цього підрозділу в Україні та країнах Африки. Однак, як йдеться у відповідному документі ФСБ, наразі "не зазначено, чи планує Китай завербувати колишніх бійців "Вагнера" для власних формувань, чи просто хоче вчитися на їхньому досвіді".

Раніше повідомлялося, чому Китаю потрібна ослаблена РФ та продовження війни Кремля проти України. На думку Вадима Денисенка, саме слабка Росія стане предметом торгу між Сі Цзіньпінем та главою США Трампом.

Згодом стало відомо, що КНР активно просуває свої інтереси в Арктиці. На тлі війни РФ проти України, Піднебесна активно продовжує втрутитися в процеси освоєння ресурсів і розподілення важливих шляхів у цьому регіоні.