В Колумбии подстрелили кандидата в президенты, чью мать убили наркоторговцы

Колумбийский сенатор Мигель Урибе, который готовился к президентским выборам в 2026 году, был тяжело ранен во время предвыборного митинга в Боготе. Прозвучало несколько выстрелов и был арестован 15-летний подросток.

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Об этом пишет CNN.

Мигеля Урибе подстрелили во время предвыборного митинга

39-летний Мигель Урибе - представитель правоцентристской партии Centro Democrático (Демократический центр), крупнейшей оппозиционной партии в Колумбии.

По данным Генеральной прокуратуры, в него выстрелили дважды. Полиция заявила, что 15-летний подросток был вооружен пистолетом Glock, когда его арестовали.

На видеозаписи видно, как сенатор произносит речь перед толпой, после чего раздались громкие выстрелы. В партии Урибе уже заявили, что ему стреляли в спину.

Мэр Боготы Карлос Фернандо Галан сообщил журналистам в воскресенье, что Урибе вступил в "критические часы" восстановления после перенесенной первой хирургической операции.

"Он хорошо перенес операцию. Он выдержал первую битву и выдержал ее хорошо. Он борется за свою жизнь", - рассказала жена кандидата в президенты.

В заявлении, сделанном по телевидению в субботу вечером, президент Колумбии Густаво Петро осудил нападение и пообещал найти виновных, предположив, что к нему могли быть причастны и другие преступники.

Президент указал на практику использования колумбийскими преступниками несовершеннолетних и пообещал провести независимое расследование для установления "интеллектуальных авторов" нападения, предположив, что здесь может быть связь с "криминальными авторитетами", ответственными за несколько политических убийств в стране.

Мигель Урибе происходит из видной колумбийской политической семьи. Он внук Хулио Сесара Турбая Айялы, который правил страной с 1978 по 1982 год и умер в 2005 году.

Матерью молодого политика была Диана Турбай, журналистка, похищенная наркоторговцами из Медельинского картеля под руководством Пабло Эскобара и убитая во время спасательной операции в 1991 году. Его бабушка , Нидия Кинтеро де Балькасар, является основательницей организации "Солидарность с Колумбией".

Выпускник Гарварда вошел в Сенат в 2022 году после карьеры в местной политике в Боготе.

Его относят к правому крылу колумбийской политики, как знаменосца Демократического центра, выступающего за безопасность и иностранные инвестиции.

В октябре 2024 года он объявил о своей президентской гонке с того места, где была убита его мать, заявив, что ее смерть сформировала его жизнь .

"Я мог бы вырасти, желая отомстить, но я решил поступить правильно: простить, но никогда не забыть", — сказал он.

В конце 1980-х и начале 1990-х годов, когда была убита мать Урибе, Колумбия пережила один из самых тяжелых периодов политического насилия: были убиты несколько кандидатов в президенты.

Урибе — видный представитель нового поколения политиков Колумбии, наряду с нынешним мэром Боготы Карлосом Фернандо Галаном, сыном бывшего лидера либералов Луиса Карлоса Галана, убитого в 1989 году.

Одна из главных соперниц Урибе в Сенате, Мария Хосе Писарро, является дочерью Карлоса Писарро Леонгомеса, убитого в 1990 году во время его баллотирования на пост президента от левой партии М-19.

Напомним, в апреле в Колумбии произошло "голливудское" ограбление. Преступники похитили сумки с деньгами прямо от самолета, а потом разбросали их по дороге.