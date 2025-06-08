У Колумбії підстрелили кандидата в президенти, чию матір убили наркоторговці

Колумбійського сенатора Мігеля Урібе, який готувався до президентських виборів у 2026 році, важко поранили під час передвиборчого мітингу в Боготі. Пролунало кілька пострілів і було заарештовано 15-річного підлітка.

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Про це пише CNN.

Мігеля Урібе підстрелили під час передвиборчого мітингу

39-річний Мігель Урібе — представник правоцентристської партії Centro Democrático (Демократичний центр), найбільшої опозиційної партії в Колумбії.

За даними Генеральної прокуратури, у нього вистрілили двічі. Поліція заявила, що 15-річний підліток був озброєний пістолетом Glock, коли його заарештували.

На відеозаписі видно, як сенатор виголошує промову перед натовпом, після чого пролунали гучні постріли. У партії Урібе вже заявили, що йому стріляли в спину.

Мер Боготи Карлос Фернандо Галан повідомив журналістам у неділю, що Урібе вступив у "критичні години" відновлення після перенесеної першої хірургічної операції.

"Він добре переніс операцію. Він витримав першу битву і витримав її добре. Він бореться за своє життя", — розповіла дружина кандидата в президенти.

У заяві, зробленій по телебаченню в суботу ввечері, президент Колумбії Густаво Петро засудив напад і пообіцяв знайти винних, припустивши, що до нього могли бути причетні й інші злочинці.

Президент вказав на практику використання колумбійськими злочинцями неповнолітніх і пообіцяв провести незалежне розслідування для встановлення "інтелектуальних авторів" нападу, припустивши, що тут може бути зв'язок із "кримінальними авторитетами", відповідальними за кілька політичних убивств у країні.

Мігель Урібе походить із видатної колумбійської політичної родини. Він онук Хуліо Сесара Турбая Айяли, який правив країною з 1978 по 1982 рік і помер у 2005 році.

Матір'ю молодого політика була Діана Турбай, журналістка, викрадена наркоторговцями з Медельїнського картелю під керівництвом Пабло Ескобара і вбита під час рятувальної операції 1991 року. Його бабуся, Нідія Кінтеро де Балькасар, є засновницею організації "Солідарність з Колумбією".

Випускник Гарварду увійшов до Сенату 2022 року після кар'єри в місцевій політиці в Боготі.

Його відносять до правого крила колумбійської політики як прапороносця Демократичного центру, що виступає за безпеку та іноземні інвестиції.

У жовтні 2024 року він оголосив про свої президентські перегони з того місця, де була вбита його мати, заявивши, що її смерть сформувала його життя.

"Я міг би вирости, бажаючи помститися, але я вирішив вчинити правильно: пробачити, але ніколи не забути", — сказав він.

Наприкінці 1980-х і на початку 1990-х років, коли було вбито матір Урібе, Колумбія пережила один із найважчих періодів політичного насильства: було вбито кількох кандидатів у президенти.

Урібе — видатний представник нового покоління політиків Колумбії, поряд із нинішнім мером Боготи Карлосом Фернандо Галаном, сином колишнього лідера лібералів Луїса Карлоса Галана, вбитого 1989 року.

Одна з головних суперниць Урібе в Сенаті, Марія Хосе Пісарро, є донькою Карлоса Пісарро Леонгомеса, вбитого 1990 року під час його балотування на посаду президента від лівої партії М-19.

Нагадаємо, у квітні в Колумбії сталося "голлівудське" пограбування. Злочинці викрали сумки з грошима просто від літака, а потім розкидали їх дорогою.