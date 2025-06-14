Авиакатастрофа с пассажирским самолетом в Индии: количество жертв возросло до 270

Количество погибших в катастрофе самолета Air India возросло, по меньшей мере, до 270, а их родственники расстроены задержками с передачей тел для захоронения.

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По меньшей мере 270 тел было изъято с места авиакатастрофы возле здания медицинского колледжа в индийском городе Ахмедабад, сообщает агентство Reuters со ссылкой на президента Ассоциации молодых врачей этого учебного заведения Дхавала Гамети.

Отмечается, что десятки обеспокоенных родственников ждали возле больницы в Ахмедабаде, чтобы забрать тела близких, погибших в аварии, пока врачи работали сверхурочно, собирая образцы зубов у погибших для проведения идентификационных проверок и анализа ДНК.

При этом родственников предупреждали, что для анализа ДНК понадобится 72 часа.

"Власти пытаются помочь, но наше терпение заканчивается", — прокомментировал ситуацию один из родителей, который пытается получить тело своего сына Харшада Пателя.

Большинство тел в авиакатастрофе сильно обуглились, и для идентификации личности власти используют образцы зубов.

Судебный стоматолог Джайшанкар Пиллай сообщил журналистам о наличии стоматологических записей только 135 жертв.

Напомним, 12 июня самолет Dreamliner 787-8 с 242 людьми на борту, следовавший из международного аэропорта имени Сардар Валлаббхай Патель в городе Ахмедабад в британский аэропорт Гатвик, через несколько секунд после взлета начал терять высоту и упал на здание общежития медицинского колледжа.

Только один из людей, которые находились на борту, выжил. Вишваш Кумар Рамеш сидел на месте 11А, возле запасного выхода.