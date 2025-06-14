Авіакатастрофа з пасажирським літаком у Індії: кількість жертв зросла до 270

Кількість загиблих у катастрофі літака Air India зросла, щонайменше, до 270, а родичі загиблих засмучені затримками з передачею тіл для поховання.

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Щонайменше 270 тіл було вилучено з місця авіакатастрофи біля будівлі медичного коледжу в індійському місті Ахмедабад, повідомляє агентство Reuters з посиланням на президента Асоціації молодих лікарів цього навчального закладу Дхавала Гаметі.

Зазначається, що десятки стурбованих родичів чекали біля лікарні в Ахмедабаді, щоб забрати тіла близьких, які загинули в аварії, поки лікарі працювали понаднормово, збираючи зразки зубів у загиблих для проведення ідентифікаційних перевірок та аналізу ДНК.

При цьому родичів попереджали, що для аналізу ДНК знадобиться 72 години.

"Влада намагається допомогти, але наше терпіння закінчується", – прокоментував ситуацію один із батьків, який намагається отримати тіло свого сина Харшада Пателя.

Більшість тіл в авіатрощі сильно обвуглилися, і для ідентифікації особи влада використовує зразки зубів.

Судовий стоматолог Джайшанкар Піллай повідомив журналістам про наявність стоматологічних записів лише 135 жертв.

Нагадаємо, 12 червня літак Dreamliner 787-8 з 242 людьми на борту, що прямував з міжнародного аеропорту імені Сардар Валлаббхай Патель у місті Ахмедабад до британського аеропорту Гатвік, через декілька секунд після зльоту почав втрачати висоту та впав на будівлю гуртожитку медичного коледжу.

Лише один із людей, які знаходилися на борту, вижив. Вішваш Кумар Рамеш сидів на місці 11А, біля запасного виходу.