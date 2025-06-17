Китай вывел в Тихий океан новый авианосец и отправил сообщение США насчет Тайваня: что известно

За последний месяц китайские авианосные ударные группы действовали все дальше от берегов КНР и в большем количестве, чем когда-либо прежде, испытывая передовые технологии. Интересно, ЧТО учения проводились в тех районах, где, по идее, должны действовать США, когда Китай нападет на Тайвань.

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Всего Китай отправил в Тихий океан около 100 кораблей, включая свой новейший и старейший авианосцы, которые курсировали у берегов Японии. Эксперты полагают, что Китай продвигает свои претензии и присутствие небольшими, но неуклонными шагами до тех пор, пока для противника не станет слишком поздно остановить их, пишет CNN.

С начала мая флотилия Военно-морских сил Народно-освободительной армии (ВОАК) Китая во главе с авианосцем "Шаньдун" проводит учения к северу от Филиппин. А ее новейший авианосец "Фуцзянь", который вскоре будет введен в эксплуатацию, проходит морские испытания в спорных водах к западу от Корейского полуострова, в то время, как старейший авианосец Китая "Ляонин" действует в тихоокеанских водах исключительной экономической зоны Японии.

Китайский авианосец "Ляонин"

В ходе учений авианосец "Фуцзянь" впервые провел взлет и посадку самолетов в море с использованием усовершенствованной электромагнитной катапульты (EMALS).

Это важно, так как только один другой авианосец в мире имеет такую ​​систему — новейший авианосец ВМС США, USS Gerald R Ford.

В прошлый понедельник Министерство обороны Японии заявило, что авианосец "Шаньдун" и его вспомогательные корабли проводили учения в водах к юго-востоку от острова Мияко на юге префектуры Окинава, впервые выведя две китайские авианосные ударные группы в открытый Тихий океан.

В центре этого комплекса упражнений находится Тайвань — демократически управляемый остров, на который претендует Коммунистическая партия Китая, хотя она никогда его не контролировала.

Лидер Китая Си Цзиньпин пообещал "добиться воссоединения" с островом, применив силу, если это необходимо.

Аналитики отметили, что тихоокеанские учения специально охватывали районы, через которые должна будет проходить военно-морская поддержка Тайваня со стороны США в случае возникновения там конфликта.

Сотрудник тайваньских служб безопасности сообщил, что в течение мая НОАК регулярно размещала около 70 военных кораблей и судов береговой охраны в водах первой цепи островов — от Бохайского моря и Желтого моря до Тайваньского пролива и Южно-Китайского моря.

"Проекция силы выходит за рамки оборонительных нужд Китая", — сообщил тайваньский чиновник, если только Китай не хочет заявить, что вся первая цепь островов является его внутренними водами.

В учениях использовался новейший авианосец Китая "Фуцзянь"

Первая цепь островов тянется от Японии до Филиппин и далее до Индонезии и рассматривается как стратегически важная линия как для Китая, так и для США.

Некоторые аналитики полагают, что Пекин, возможно, продвигается небольшими шагами и когда предпримет более решительные действия, его уже будет поздно останавливать.

Также в пределах первой островной цепи находятся спорные острова в Южно-Китайском море, где произошли ожесточенные столкновения между китайскими и филиппинскими войсками, поскольку Пекин пытается агрессивно заявить о своих претензиях на географические объекты на водном пути, через который ежегодно проходит торговля на триллионы долларов.

Реакция США

По идее, в случае эскалации, США должны прийти на помощь Тайваню. И министр обороны США Пит Хегсет раскритиковал тактику Пекина на недавнем оборонном форуме в Сингапуре.

"Любая односторонняя попытка изменить статус-кво в Южно-Китайском море и на первой островной цепи силой или принуждением неприемлема", — заявил Хегсет в своей речи на саммите Shangri-La Dialogue, отметив постоянное присутствие НОАК вокруг Тайваня, а также тактику преследования и запугивания в Южно-Китайском море.

Пит Хегсет безрезультатно критикует Пекин Фото: USA Today

Он заявил, что Пекин "действительно готовится" потенциально применить военную силу для изменения баланса сил в Индо-Тихоокеанском регионе.

Тревожно, что только одна другая военно-морская держава — США — имеет возможность использовать две или более авианосных ударных группы на таких расстояниях.

Но теперь китайские военные корабли ничем не уступают американским, так что баланс сил изменился. Но аналитики успокаивают себя тем, что авианосные силы Китая на данном этапе все еще "находятся в стадии развития", но Китай стремительно сокращает разрыв.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как старый советский авианосец, построенный в Николаеве, положил начало современным ВМС Китая.

А также мы подробно рассказывали, как военные учения Китая угрожают балансу сил в тихоокеанском регионе.