"Живем как в КНДР": жители "самой красивой" английской деревни жалуются на нашествие дронов

Жители деревни Касл-Комб, в которой снимали десятки фильмов и сериалов, говорят, что чувствуют себя статистами в кино. Туристы с дронами пытаются даже проникнуть к ним в ванные и гостиные.

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Касл-Комб с его коттеджами медового цвета, выстроившимися вдоль единственной улицы, изображенной на многих открытках, календарях и пазлах, часто называют "самой красивой деревней в Англии". Но теперь ее осаждают туристы с дронами, пишет Daily Mail.

Касл-Комб - популярна среди туристов

"Такое ощущение, будто за тобой шпионят, будто ты живешь в Северной Корее", — говорит отставной полицейский Хилари Бейкер, которая живет в коттедже XV века.

Один местный пожаловался, что дрон чуть не врезался ему в лицо, когда он был в саду.

"Я выбежал из дома и обнаружил парня, управлявшего им, на рынке. Я думаю, он был из Китая. Я сказал ему, что это неприемлемо. А он просто отмахнулся от меня. Мы можем запереть входные двери, но дроны — это совершенно другой элемент, от которого просто невозможно скрыться", — рассказал он.

Живет здесь всего 400 жителей, которые изнывают от внимания режиссеров и туристов. Для съемок фильма "Доктор Дулиттл" в 1967 году, студия 20th Century Fox, чтобы воссоздать вымышленный Падлби-он-зе-Марш, сельский морской порт, построила бетонную плотину, чтобы затопить Байбрук — реку, которая протекает через деревню и когда-то снабжала электроэнергией местные шерстяные фабрики. В итоге два местных жителя ее взорвали, за получили условный срок. Также тут снимали такие фильмы, как "Звездная пыль", "Человек-волк", "Боевой конь", а также сериалы "Пуаро" и "Аббатство Даунтон".

И вот теперь съемки, пусть и совсем иного рода, снова вызывают недовольство у населения Касл-Комба.

В Касл-Комб требуют установить бесполетную зону Фото: Соцсети

В последнее время все большую проблему представляют беспилотники, которыми управляют любопытные туристы, поскольку они кружат над деревней, атакуют дома жителей и снимают на видео их повседневную жизнь.

После сообщений о яростных столкновениях и вызовах полиции местные жители стали расклеивать по всему Касл-Комбу таблички "Зона, запрещенная для дронов".

Еще в 1914 году один из местных жителей пожаловался на "процессии шарабанов по воскресеньям", так что туристы нервируют жителей уже давно, но тогда они не были такими назойливыми.

Касл-Комб - популярна среди туристов уже десятки лет

"Люди забывают, что за этими стенами живут реальные люди", — говорит Анна Робертс, которая живет в доме приходского священника XIII века. Она говорит, что когда кормила грудью ребенка, то заметила, что на нее смотрит туристка, которая потом позвала своих друзей.

"В конце концов их собралось около десяти человек, и они, похоже, подумали, что я устраиваю шоу", — пожаловалась Анна.

Новая тенденция — туристы прикрепляют свои телефоны к окнам коттеджей с помощью присосок, чтобы иметь возможность делать снимки себя на фоне улицы позади них. И портят старинные стекла, которым может быть более ста лет.

Туристы осаждаю деревню всего с 400 жителями Фото: Соцсети

Хилари, как бывший сотрудник полиции, соседи часто просят справиться с туристами, например, с мужчиной, чей дрон завис над задним двором, где играли дети. В итоге пришлось вызвать полицию и заставить туриста удалить контент.

Она признает, что туристы — это неотъемлемая часть жизни в самой красивой деревне Англии, но проблема с дронами возникает, когда они начинают вторгаться в ваше личное пространство и "подлетают все ближе и ближе". Один мужчина даже жаловался, что дрони снимал его, когда он принимал ванну.

Туристы буквально заглядывают к местным жителям в окна Фото: Соцсети

Самое популярное место для запусков дронов – это деревенский мост. Но это нарушает кодекс Управления гражданской авиации, который гласит, что беспилотники ни в коем случае не должны летать над толпами людей или близко к жилым домам или садам.

Возможно, за поведением туристов кроется ошибочное представление о том, что это волшебное место было создано исключительно для их удовольствия.

"Люди часто спрашивают меня, куда я ухожу по ночам. Как будто они думают, что это какая-то съемочная площадка, а не деревня с настоящими домами", — пошутил местный житель Фред Винап.

Напомним, городские власти живописного бельгийского города Брюгге обратились к туристам со странной просьбой прекратить красть булыжники со средневековых улиц, признанных объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

А жители курортного острова Менорка, расположенного в Средиземном море, до такой степени устали от толп туристов, что огородили целые улицы цепями, пытаясь остановить вторжение отдыхающих на их частную собственность.