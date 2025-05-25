В Брюгге туристов просят не красть брусчатку с улиц: в чем причина

В популярном бельгийском городе говорят, что каждый месяц пропадает около 70 булыжников из мостовой. И замена обходится в 200 евро за квадратный метр.

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Об этом пишет CNN.

Когда туристы говорят, что хотели бы забрать с собой домой частичку своего любимого места, иногда они подразумевают это слишком буквально.

Так, городские власти живописного бельгийского города Брюгге обратились к туристам со странной просьбой прекратить красть булыжники со средневековых улиц, признанных объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Туристы разрушают улицы Брюгге ради сувениров Фото: tripadvisor

Местный политик Фрэнки Демон говорит, что в месяц пропадает около 50–70 булыжников, а в пик туристического сезона количество пропавшей брусчатки доходит до сотни. А их замена и устранение повреждений обходится в 200 евро за квадратный метр.

"Хотя некоторые могут считать это безобидным или странным, последствия серьезны. Удаление булыжников представляет явный риск безопасности как для жителей, так и для гостей", - заявил Фрэнки.

Он рассказал, что вандалы иногда пытаются прикрыть свое "преступление". Так, один турист посадил цветок на месте булыжника, который он вытащил из мостовой.

"Причудливый жест, но он подчеркивает отсутствие уважения к нашему общему наследию. Мы просто просим уважения. Прогулка по Брюгге — это шаг сквозь века истории. Эти булыжники — не просто куски камня, они часть души нашего города. Мы призываем посетителей наслаждаться Брюгге, но оставлять его красоту нетронутой для других", — сказал он.

Как и Венеция, Барселона, Рим и другие исторические города Европы, Брюгге изо всех сил пытается справиться с чрезмерным наплывом туристов.

В 2019 году город проголосовал за сокращение числа круизных судов, которым будет разрешено заходить в близлежащий порт Зебрюгге, и прекратил кампании по продвижению туризма в близлежащих местах, таких как Париж, чтобы отпугнуть туристов, совершающих однодневные поездки.

Напомним, с туристами пытаются бороться по всему миру. Так, жители живописной австрийской деревни Гальштат выступают с протестами, так как это место, вдохновившее создателей мультфильма "Холодное сердце", ежегодно становится излюбленным направлением для тысяч путешественников.

А пост известной в Италии блогерши спровоцировал безумный наплыв туристов на крохотную деревню в горах.