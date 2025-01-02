Жемчужина Европы: жители "сказочной" деревни отбиваются от ежедневного потока туристов

Деревня, вошедшая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, очаровывает туристов, но сталкивается с проблемами перенасыщенности.

Related video

Расположенная в живописном регионе Зальцкаммергут, деревня Гальштат (Австрия) давно завоевала сердца туристов своим сказочным обликом, богатой историей и потрясающими пейзажами. Удивительное место, вдохновившее создателей королевства Аренделл из диснеевского мультфильма "Холодное сердце", ежегодно становится излюбленным направлением для тысяч путешественников. Об этом пишет The Mirror.

Гальштат — это сочетание уютных разноцветных домов, исторической рыночной площади, величественных гор и спокойного озера. Однако, за внешней сказочностью скрываются непростые вызовы. Ежедневный поток до 10 000 посетителей создает значительную нагрузку на инфраструктуру и спокойную жизнь местных жителей.

Иллюстративное фото Фото: National Geographic

Жители деревни неоднократно выступали с протестами, требуя ограничить количество туристов. Так, прошлым летом около 100 человек перекрыли главный туннель с плакатами "Экстренное торможение!" и "Подумайте о наших детях". Также предпринимались попытки ограничить туристическую активность, включая установку "забора против селфи", который перекрывал популярный вид на горы, но из-за общественного давления он был демонтирован.

Тем не менее, Гальштат продолжает очаровывать своей уникальной атмосферой и богатым культурным наследием. Одной из самых необычных достопримечательностей является костница, хранящая более 1 200 человеческих черепов, многие из которых украшены вручную в соответствии с древней альпийской традицией. Для любителей истории и приключений также доступна старейшая в мире соляная шахта Зальцвельтен и захватывающие дух пещеры Дахштайна с ледяными образованиями.

Захватывающие дух пещеры Дахштайна с ледяными образованиями Фото: Dachstein Krippenstein

Зимой путешественников ждет Skywalk Hallstatt — панорамная площадка с видом на заснеженную деревню, дополненная уютной атмосферой ресторана Rudolfsturm.

Для тех, кто планирует задержаться в деревне, Seehotel Gruener Baum предлагает комфорт и стиль. Как отмечают посетители, отель славится великолепными видами на озеро и гостеприимным персоналом.

Чтобы насладиться Гальштаттом без суеты, эксперты советуют планировать поездку в межсезонье. Регион Гальштат-Дахштайн-Зальцкаммергут остается настоящим раем для любителей природы, истории и приключений в любое время года.

Ранее Фокус сообщал, что пара купила целую деревню по цене одного дома и ищет новых жителей. Маайке Геуртс и Тибор Страуш заплатили за заброшенный населенный пункт 350 тысяч евро и уже работают над тем, чтобы превратить ее в экологически устойчивое и процветающее сообщество.

Также стало известно, что женщина объяснила, почему живет на отдаленном острове, о котором многие не слышали. Крохотный кусочек суши, известный как "Теленок Мэн", стал ее домом на 9 месяцев, несмотря на суровые условия, включающие возможность принимать душ лишь раз в неделю.