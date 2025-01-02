Перлина Європи: жителі "казкового" села відбиваються від щоденного потоку туристів

Село, що увійшло до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зачаровує туристів, але стикається з проблемами перенасиченості.

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Розташоване в мальовничому регіоні Зальцкаммергут, село Гальштат (Австрія) давно завоювало серця туристів своїм казковим виглядом, багатою історією і приголомшливими пейзажами. Дивовижне місце, яке надихнуло творців королівства Аренделл із діснеївського мультфільму "Холодне серце", щороку стає улюбленим напрямком для тисяч мандрівників. Про це пише The Mirror.

Гальштат — це поєднання затишних різнокольорових будинків, історичної ринкової площі, величних гір і спокійного озера. Однак, за зовнішньою казковістю ховаються непрості виклики. Щоденний потік до 10 000 відвідувачів створює значне навантаження на інфраструктуру та спокійне життя місцевих жителів.

Ілюстративне фото Фото: ice

Жителі села неодноразово виступали з протестами, вимагаючи обмежити кількість туристів. Так, минулого літа близько 100 осіб перекрили головний тунель із плакатами "Екстрене гальмування!" і "Подумайте про наших дітей". Також робили спроби обмежити туристичну активність, включно зі встановленням "паркану проти селфі", який перекривав популярний вид на гори, але через громадський тиск його було демонтовано.

Проте Гальштат продовжує зачаровувати своєю унікальною атмосферою і багатою культурною спадщиною. Однією з найбільш незвичайних визначних пам'яток є кістниця, що зберігає понад 1 200 людських черепів, багато з яких прикрашені вручну відповідно до давньої альпійської традиції. Для любителів історії та пригод також доступна найстаріша у світі соляна шахта Зальцвельтен і захоплюючі дух печери Дахштайна з крижаними утвореннями.

Печери Дахштайна з крижаними утвореннями, що захоплюють дух Фото: Dachstein Krippenstein

Взимку на мандрівників чекає Skywalk Hallstatt — панорамний майданчик з видом на засніжене село, доповнений затишною атмосферою ресторану Rudolfsturm.

Для тих, хто планує затриматися в селі, Seehotel Gruener Baum пропонує комфорт і стиль. Як зазначають відвідувачі, готель славиться чудовими краєвидами на озеро і гостинним персоналом.

Щоб насолодитися Гальштаттом без метушні, експерти радять планувати поїздку в міжсезоння. Регіон Гальштат-Дахштайн-Зальцкаммергут залишається справжнім раєм для любителів природи, історії та пригод у будь-яку пору року.

Раніше Фокус повідомляв, що пара купила ціле село за ціною одного будинку і шукає нових жителів. Маайке Геуртс і Тібор Страуш заплатили за занедбаний населений пункт 350 тисяч євро і вже працюють над тим, щоб перетворити його на екологічно стійку і квітучу спільноту.

Також стало відомо, що жінка пояснила, чому живе на віддаленому острові, про який багато хто не чув. Крихітний шматочок суші, відомий як "Теля Мен", став її домівкою на 9 місяців, попри суворі умови, що включають можливість приймати душ лише раз на тиждень.