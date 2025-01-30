Тысячи туристов устроили хаос на горнолыжном курорте после поста популярной "мафиозной матери"

В маленький итальянский городок Роккарозо одновременно прибыли 260 автобусов с туристами, которые видели ролик инфлюэнсерки в TikTok.

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Небольшой итальянский городок Роккарозо в Аппенинах на себе прочувствовал силу соцсетей. Популярная блогер Ла Крещенцо назвала его "прекрасным местом" и в итоге туда устремились 10 тысяч туристов на 260 автобусах, которые устроили настоящий хаос. Причем население самого города — не более 2000 человек. Об этом пишет Daily Mail.

Рита Де Крещенцо дала рекламу Роккарозо

Туристы раскупили в интернете дешевые предложения на однодневные туры за 20 евро по системе все включено. Или добирались на своих авто. Тем более, что Роккарозо находится всего в двух часах езды от Неаполя. Но в итоге на дорогах и горнолыжных склонах начался настоящий ад, поскольку горные дороги оказались забиты автобусами и автомобилями, а город завалили мусором.

Недовольные туристы, ожидавшие увидеть зимнюю сказку, вместо этого увидели склоны без снега, забитые рестораны и толпы людей.

Сообщается, что многие решили отправиться в горный городок после того, как на прошлой неделе его посетила влиятельная личность Рита Де Крещенцо и заполнила свою страницу контентом, рекламирующим курорт.

Неаполитанская звезда TikTok, которая набрала 1,7 миллиона подписчиков на платформе благодаря своему образу "мафиозной матери", поделилась видеороликами своей семьи, резвящейся в снегу во время поездки, и назвала Роккаразо "прекрасным местом".

Де Крещенцо заявила, что не чувствует ответственности за так называемое "нашествие" туристов, а затем добавила, что "благодаря моим видео" на следующих выходных на курорт поедет "возможно, вдвое больше" туристов.

"Результаты были исключительными. Видеоролики превысили миллион просмотров", — сказала она, добавив, что люди, которые следят за ней и приезжают в город, — "это настоящие семьи, люди, которые хотят подарить своим детям уникальный опыт".

Вместо "белых выходных", на которые надеялись многие туристы, бронируя бюджетные туры, оказалось, что местные власти просто не справлялись с наплывом людей.

По словам одного из очевидцев, огромные толпы людей заполонили город, а дети на самодельных санях "сбивали людей, как кегли", мчась вниз по склону горы.

20-летняя туристка по имени Гайя рассказала, как их выходные превратились в кошмар.

Город с населением в 2000 человек не справлялся с наплывом людей

"К сожалению, все прошло плохо, потому что никто не ожидал, что придет так много людей. В ресторанах двери закрывали перед нашим носом, когда мы пытались попросить свободный столик, а в туалеты можно было стоять часами", — но по словам девушки, были виноваты и сами туристы, которые использовали Роккаразо в качестве места для пикника и "плохо обращались" с этим прекрасным местом.

Местные власти Л'Акуилы отреагировали на хаос, проведя экстренное совещание, и ввели ограничения на въезд автобусов в город.

Город с населением в 2000 человек не справлялся с наплывом людей

Мэр Роккаразо Франческо Ди Донато объявил, что вводит запрет на парковку автобусов на близлежащей улице Виале Наполи, где стоянка возле города стала популярным местом для остановок и привела к блокировке дорог.

Как сообщает новостное издание Leggo , он призвал к проверкам автобусов и даже к поддержке армии, чтобы "защитить" город от аналогичного наплыва людей в следующие выходные.

Напомним, с туристами пытаются бороться по всему миру. Так, жители живописной австрийской деревни Гальштат выступают с протестами, так как удивительное место, вдохновившее создателей королевства Аренделл из диснеевского мультфильма "Холодное сердце", ежегодно становится излюбленным направлением для тысяч путешественников.