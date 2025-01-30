Тисячі туристів влаштували хаос на гірськолижному курорті після поста популярної "мафіозної матері"

У маленьке італійське містечко Роккарозо одночасно прибули 260 автобусів із туристами, які бачили ролик інфлюенсерки в TikTok.

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Невелике італійське містечко Роккарозо в Аппенінах на собі відчуло силу соцмереж. Популярна блогерка Ла Крещенцо назвала його "чудовим місцем" і в підсумку туди кинулися 10 тисяч туристів на 260 автобусах, які влаштували справжній хаос. Причому населення самого міста — не більше 2000 осіб. Про це пише Daily Mail.

Ріта Де Крещенцо дала рекламу Роккарозо

Туристи розкупили в інтернеті дешеві пропозиції на одноденні тури за 20 євро за системою все включено. Або добиралися на своїх авто. Тим паче, що Роккарозо розташований лише за дві години їзди від Неаполя. Але в підсумку на дорогах і гірськолижних схилах почалося справжнє пекло, оскільки гірські дороги виявилися забитими автобусами й автомобілями, а місто завалили сміттям.

Незадоволені туристи, які очікували побачити зимову казку, натомість побачили схили без снігу, забиті ресторани і натовпи людей.

Повідомляється, що багато хто вирішив вирушити в гірське містечко після того, як минулого тижня його відвідала впливова особистість Ріта Де Крещенцо і заповнила свою сторінку контентом, що рекламує курорт.

Неаполітанська зірка TikTok, яка набрала 1,7 мільйона передплатників на платформі завдяки своєму образу "мафіозної матері", поділилася відеороликами своєї сім'ї, що пустує в снігу під час поїздки, і назвала Роккаразо "прекрасним місцем".

Де Крещенцо заявила, що не почувається відповідальною за так звану "навалу" туристів, а потім додала, що "завдяки моїм відео" на наступних вихідних на курорт поїде "можливо, вдвічі більше" туристів.

"Результати були винятковими. Відеоролики перевищили мільйон переглядів", — сказала вона, додавши, що люди, які слідкують за нею і приїжджають до міста, — "це справжні сім'ї, люди, які хочуть подарувати своїм дітям унікальний досвід".

Замість "білих вихідних", на які сподівалися багато туристів, бронюючи бюджетні тури, виявилося, що місцева влада просто не справлялася з напливом людей.

За словами одного з очевидців, величезні натовпи людей заполонили місто, а діти на саморобних санчатах "збивали людей, як кеглі", мчачись вниз по схилу гори.

20-річна туристка на ім'я Гайя розповіла, як їхні вихідні перетворилися на кошмар.

Місто з населенням у 2000 осіб не справлялося з напливом людей

"На жаль, усе пройшло погано, бо ніхто не очікував, що прийде так багато людей. У ресторанах двері зачиняли перед нашим носом, коли ми намагалися попросити вільний столик, а до туалетів можна було стояти годинами", — але, за словами дівчини, були винні й самі туристи, які використовували Роккаразо як місце для пікніка та "погано поводилися" з цим прекрасним місцем.

Місцева влада Л'Акуїли відреагувала на хаос, провівши екстрену нараду, і ввела обмеження на в'їзд автобусів у місто.

Місто з населенням у 2000 осіб не справлялося з напливом людей

Мер Роккаразо Франческо Ді Донато оголосив, що вводить заборону на паркування автобусів на прилеглій вулиці Віале Наполі, де стоянка біля міста стала популярним місцем для зупинок і призвела до блокування доріг.

Як повідомляє новинне видання Leggo, він закликав до перевірок автобусів і навіть до підтримки армії, щоб "захистити" місто від аналогічного напливу людей у наступні вихідні.

Нагадаємо, з туристами намагаються боротися по всьому світу. Так, жителі мальовничого австрійського села Гальштат виступають із протестами, адже дивовижне місце, яке надихнуло творців королівства Аренделл із діснеївського мультфільму "Холодне серце", щороку стає улюбленим напрямком для тисяч мандрівників.