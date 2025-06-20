"Живемо як у КНДР": жителі "найкрасивішого" англійського села скаржаться на нашестя дронів

Жителі села Касл-Комб, у якому знімали десятки фільмів і серіалів, кажуть, що почуваються статистами в кіно. Туристи з дронами намагаються навіть проникнути до них у ванні та вітальні.

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Касл-Комб з його котеджами медового кольору, що вишикувалися вздовж єдиної вулиці, зображеної на багатьох листівках, календарях і пазлах, часто називають "найкрасивішим селом в Англії". Але тепер його осаджують туристи з дронами, пише Daily Mail.

Касл-Комб — популярна серед туристів

"Таке відчуття, ніби за тобою шпигують, ніби ти живеш у Північній Кореї", — каже відставний поліцейський Гіларі Бейкер, яка живе в котеджі XV століття.

Один місцевий поскаржився, що дрон мало не врізався йому в обличчя, коли він був у саду.

"Я вибіг з дому і виявив хлопця, який керував ним, на ринку. Я думаю, він був із Китаю. Я сказав йому, що це неприйнятно. А він просто відмахнувся від мене. Ми можемо замкнути вхідні двері, але дрони — це зовсім інший елемент, від якого просто неможливо сховатися", — розповів він.

Мешкає тут всього 400 жителів, які знемагають від уваги режисерів і туристів. Для зйомок фільму "Доктор Дуліттл" 1967 року, студія 20th Century Fox, щоб відтворити вигаданий Падлбі-он-зе-Марш, сільський морський порт, побудувала бетонну греблю, щоб затопити Байбрук — річку, що протікає через село і колись постачала електроенергією місцеві вовняні фабрики. У підсумку двоє місцевих жителів її підірвали, за що отримали умовний термін. Також тут знімали такі фільми, як "Зоряний пил", "Людина-вовк", "Бойовий кінь", а також серіали "Пуаро" і "Абатство Даунтон".

І ось тепер зйомки, нехай і зовсім іншого роду, знову викликають невдоволення у населення Касл-Комба.

У Касл-Комб вимагають встановити безпольотну зону Фото: Соцсети

Останнім часом дедалі більшу проблему становлять безпілотники, якими керують цікаві туристи, оскільки вони кружляють над селом, атакують будинки мешканців і знімають на відео їхнє повсякденне життя.

Після повідомлень про запеклі сутички і виклики поліції місцеві жителі стали розклеювати по всьому Касл-Комбу таблички "Зона, заборонена для дронів".

Ще 1914 року один із місцевих жителів поскаржився на "процесії шарабанів по неділях", тож туристи нервують мешканців уже давно, але тоді вони не були такими настирливими.

Касл-Комб — популярна серед туристів уже десятки років

"Люди забувають, що за цими стінами живуть реальні люди", — каже Анна Робертс, яка мешкає в будинку парафіяльного священика XIII століття. Вона каже, що коли годувала грудьми дитину, то помітила, що на неї дивиться туристка, яка потім покликала своїх друзів.

"Зрештою їх зібралося близько десяти осіб, і вони, схоже, подумали, що я влаштовую шоу", — поскаржилася Анна.

Нова тенденція — туристи прикріплюють свої телефони до вікон котеджів за допомогою присосок, щоб мати змогу робити знімки себе на тлі вулиці позаду них. І псують старовинне скло, якому може бути понад сто років.

Туристи осаджують село всього з 400 жителями Фото: Соцсети

Гіларі, як колишній співробітник поліції, сусіди часто просять впоратися з туристами, наприклад, з чоловіком, чий дрон завис над заднім двором, де грали діти. У підсумку довелося викликати поліцію і змусити туриста видалити контент.

Вона визнає, що туристи — це невід'ємна частина життя в найкрасивішому селі Англії, але проблема з дронами виникає, коли вони починають втручатися у ваш особистий простір і "підлітають все ближче і ближче". Один чоловік навіть скаржився, що дрони знімав його, коли він приймав ванну.

Туристи буквально заглядають до місцевих жителів у вікна Фото: Соцсети

Найпопулярніше місце для запусків дронів — це сільський міст. Але це порушує кодекс Управління цивільної авіації, в якому зазначено, що безпілотники в жодному разі не повинні літати над натовпами людей або близько до житлових будинків чи садів.

Можливо, за поведінкою туристів криється хибне уявлення про те, що це чарівне місце було створено виключно для їхнього задоволення.

"Люди часто запитують мене, куди я йду ночами. Наче вони думають, що це якийсь знімальний майданчик, а не село зі справжніми будинками", — пожартував місцевий житель Фред Вінап.

Нагадаємо, міська влада мальовничого бельгійського міста Брюгге звернулася до туристів із дивним проханням припинити красти кругляки із середньовічних вулиць, визнаних об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

А жителі курортного острова Менорка, розташованого в Середземному морі, до такої міри втомилися від натовпів туристів, що обгородили цілі вулиці ланцюгами, намагаючись зупинити вторгнення відпочивальників на їхню приватну власність.