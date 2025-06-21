Чай в космосе: ученые нашли способ выращивать саженцы вне Земли (фото)

Саженцы чая высадили в грунт, взятый на Луне и Марсе. Ученые хотят, чтобы живущие на Международной космической станции астронавты наслаждались свежим чаем.

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Рассаду чая высадили в грунте, похожие на те, что встречаются на Луне и Марсе, чтобы астронавты когда-нибудь смогли выращивать собственные чаи. Об этом пишет британский таблоид Daily Star.

Эксперты планируют выращивать их в условиях, имитирующих открытый космос. Они надеются, что эксперимент научит людей в будущем выращивать собственные сорта пива, когда они будут жить не на Земле.

Стоит отметить, что в условиях космической невесомости все напитки пьются из специальной герметичной посуды, иначе жидкость разлетится по отсекам станции.

Американские астронавты пользуются специальной чашкой G-cup необычной формы, а для японцев, предпочитающих зеленый чай матча, разработали герметичный сосуд с венчиком.

Чаепитие в космосе – довольно сложный процесс

Чай в космосе: что это даст астронавтам МКС?

Исследователь Кентского университета Анна-Мари Вирт называет данное открытие "поистине крутым". Даже астронавты не против выпить чашечку чая.

"Чай играет огромную роль в британской культуре и культурах всего мира", — добавила она.

Предоставившая растения для высадки Джо Харпер, владелица чайной плантации Dartmoor Estate Tea, считает, что выращивать чай на космическом грунте — потрясающая идея.

Профессор молекулярной физики в Университете Кента Найджел Мейсон отмечает, что выращивание чая будет первым шагом для выращивания продуктов питания в космосе и в более суровых условиях на Земле из-за изменения климата.

"Мы вступаем в новую эру космоса: отправляем людей на космические станции, строим базы на Луне и вообще хотим заселить космос", — пояснил он.

Большая часть работы посвящена проверке выживаемости сельскохозяйственных культур и растений в суровых условиях. Исследователи проследят за процессами в течение 30 дней, контролируя температуру, влажность и освещение, приближенные к космической среде.

Харпер уверена, что чай понадобится людям в космосе. Если бы пребывающие на Международной космической станции астронавты выращивали его самостоятельно, у них была бы каждый день на столе свежая чашка чая.

Напомним, ученые опровергали сведения о том, что чай из красного лука "очищает" матку и лечит ряд гинекологических заболеваний.

Фокус описывал негативные последствия употребления чая с молоком. Возможны проблемы с пищеварением и повышение уровня тревожности.