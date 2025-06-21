Чай у космосі: вчені знайшли спосіб вирощувати саджанці поза Землею (фото)

Саджанці чаю висадили в ґрунт, взятий на Місяці та Марсі. Вчені хочуть, щоб астронавти, які живуть на Міжнародній космічній станції, насолоджувалися свіжим чаєм.

Related video

Розсаду чаю висадили в ґрунті, схожому на той, що трапляється на Місяці та Марсі, щоб астронавти коли-небудь змогли вирощувати власні чаї. Про це пише британський таблоїд Daily Star.

Експерти планують вирощувати їх в умовах, що імітують відкритий космос. Вони сподіваються, що експеримент навчить людей у майбутньому вирощувати власні сорти пива, коли вони житимуть не на Землі.

Варто зазначити, що в умовах космічної невагомості всі напої п'ються зі спеціального герметичного посуду, інакше рідина розлетиться по відсіках станції.

Американські астронавти користуються спеціальною чашкою G-cup незвичайної форми, а для японців, які віддають перевагу зеленому чаю матча, розробили герметичну посудину з вінчиком.

Чаювання в космосі — досить складний процес

Чай у космосі: що це дасть астронавтам МКС?

Дослідник Кентського університету Анна-Марі Вірт називає це відкриття "воістину крутим". Навіть астронавти не проти випити чашечку чаю.

"Чай відіграє величезну роль у британській культурі та культурах усього світу", — додала вона.

Джо Харпер, власниця чайної плантації Dartmoor Estate Tea, яка надала рослини для висадки, вважає, що вирощувати чай на космічному ґрунті — приголомшлива ідея.

Професор молекулярної фізики в Університеті Кента Найджел Мейсон зазначає, що вирощування чаю буде першим кроком для вирощування харчових продуктів у космосі та в більш суворих умовах на Землі через зміну клімату.

"Ми вступаємо в нову еру космосу: відправляємо людей на космічні станції, будуємо бази на Місяці й узагалі хочемо заселити космос", — пояснив він.

Велика частина роботи присвячена перевірці виживання сільськогосподарських культур і рослин у суворих умовах. Дослідники простежать за процесами протягом 30 днів, контролюючи температуру, вологість і освітлення, наближені до космічного середовища.

Гарпер впевнена, що чай знадобиться людям у космосі. Якби астронавти, які перебувають на Міжнародній космічній станції, вирощували його самостійно, у них була б щодня на столі свіжа чашка чаю.

Нагадаємо, вчені спростовували відомості про те, що чай із червоної цибулі "очищає" матку і лікує низку гінекологічних захворювань.

Фокус описував негативні наслідки вживання чаю з молоком. Можливі проблеми з травленням і підвищення рівня тривожності.