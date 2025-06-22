Когда-то здесь был смех: парк развлечений у моря закрыли из-за одного трагического события (фото)

Парк развлечений Оушн Бич (Ocean Beach) в течение нескольких десятилетий был одним из самых популярных мест среди британцев. Однако трагедия 2005 года окончательно разрушила будущее этой локации, которая почти 20 лет остается заброшенной, а все попытки ее восстановить остаются тщетными.

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В свои лучшие времена парк развлечений Ocean Beach, расположенный в валлийском городе Рил, был наполнен посетителями. Аттракцион мог похвастаться тем, что здесь были необычные карусели, подъемники и американские горки, а также занимал выгодное место у морского побережья. Однако случай 2005 года похоронил все надежды на то, что эта локация продолжит существовать, и с 2007 года парк стоит заброшенным, сообщает Mirror.

История Оушн Бич началась в конце 1890-х, когда у озера Марин открыли место для отдыха. А уже в середине 1950-хх локацию расширили, и так на этом месте появился парк развлечений, где туристы могли найти любой аттракцион ради острых впечатлений — призрачный поезд, качели, зоны отдыха и знаменитые американские горки Jet Stream.

Водная горка в парке развлечений Оушн Бич (фото: Mirroir)

Сам парк также имел последнюю в мире круговую водную горку, а также предлагал панорамные виды на соседние прибрежные города. Однако начиная с 2000-х годов, эту локацию начали преследовать неудачи — сначала снизилось количество посетителей, а затем — в июле 2005 года произошел инцидент, который и стал началом конца для локации.

Журналисты пишут, что в июле 2005 года пять человек пострадали, когда вагон из поезда на аттракционе американских горок сошел с рельсов. Оказалось, что один из вагонов просто застрял на рельсах, а другой просто выбил его из них.

Парк, который ранее всегда отличался особым уровнем безопасности, признал факт происшествия. Однако за следующие два года ситуация стала критической, и в 2007-м руководство приняло решение окончательно закрыть парк развлечений.

Главные причины назвал гендиректор управляющей компании Rhyl Amusements Харольд Робинсон. Он рассказал, что содержание и эксплуатация имеющихся аттракционов оказались слишком дорогими, а количество посетителей постоянно уменьшалось.

Горки Jet Stream в заброшенном парке развлечений (фото: Mirror)

"Я провел здесь всю свою трудовую жизнь, и это очень печально — не только для меня, но и для всех. В 1960-х годах парк был очень оживленным. Приезжали автобусы, поезда с людьми со всей страны. Но в последние годы бизнес пришел в упадок — привычки людей к отдыху изменились. Луна-парки на курортах становятся нежизнеспособными. Стоимость обслуживания аттракционов слишком высока, а количество посетителей постоянно уменьшается. Думаю, закрытие — это правильное решение для города", — признал господин Робинсон.

Журналисты указывают, что сейчас парк развлечений Ocean Beach стоит заброшенным, большинство аттракционов находятся в запущенном состоянии без обслуживания. С момента закрытия парка было несколько планов реконструкции этой локации, однако ни один до сих пор так и не был реализован.

Ранее сообщалось об истории парка развлечений в Испании после его закрытия. Парк Tivoli World закрылся три года назад. Но аттракционы удивительным образом сохраняются в прежнем виде — нет ржавых конструкций, облезлой краски или зарослей.

Впоследствии стало известно, где расположен уникальный парк отдыха. Он содержит храм подземного мира, пирамиды и необычные статуи, а маршрут прохождения занимает около двух часов.