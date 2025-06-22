Колись тут був сміх: парк розваг біля моря закрили через одну трагічну подію (фото)

Парк розваг Оушн Біч (Ocean Beach) протягом кількох десятиліть був одним з найпопулярніших місць серед британців. Однак трагедія 2005 року остаточно зруйнувала майбутнє цієї локації, якщо вже майже 20 років залишається покинутою, а всі спроби її відновити залишаються марними.

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У свої найкращі часи парк розваг Ocean Beach, розташований у валійському місті Ріл, був наповнений відвідувачами. Атракціон міг похвалитися тим, що тут були незвичні каруселі, підйомники та американські гірки, а також займав вигідне місце біля морського узбережжя. Однак випадок 2005 року поховав всі надії на те, що ця локація продовжить існувати, і з 2007 року парк стоїть занедбаним, повідомляє Mirror.

Історія Оушн Біч почалася наприкінці 1890-х, коли біля озера Марін відкрили місце для відпочинку. А вже в середині 1950-хх локацію розширили, і так на цьому місці постав парк розваг, де туристи могли знайти будь-який атракціон заради гострих вражень — примарний потяг, гойдалки, зони відпочинку та знамениті американські гірки Jet Stream.

Водна гірка у парку розваг Оушн Біч(фото: Mirroir)

Сам парк також мав останню у світі кругову водяну гірку, а також пропонував панорамні види на сусідні прибережні міста. Однак починаючи з 200-х років, цю локацію почали переслідувати невдачі — спочатку знизилася кількість відвідувачів, а згодом — у липні 2005 року стався інцидент, який і став початком кінця для локації.

Журналісти пишуть, що в липні 2005 року п’ятеро людей постраждали, коли вагон з потяга на атракціоні американських гірок зійшов із рейок. Виявилося, що один з вагонів просто застряг на колії, а інший просто вибив його з неї.

Парк, який раніше завжди відзначався особливим рівнем безпеки, визнав факт події. Однак за наступні два роки ситуація стала критичною, і у 2007-му керівництво ухвалило рішення остаточно закрити парк розваг.

Головні причини назвав гендиректор керівної компанії Rhyl Amusements Гарольд Робінсон. Він розповів, що утримання та експлуатація наявних атракціонів виявилися надто дорогими, а кількість відвідувачів постійно зменшувалася.

Гірки Jet Stream у покинутому парку розваг (фото: Mirror)

"Я провів тут усе своє трудове життя, і це дуже сумно — не лише для мене, а й для всіх. У 1960-х роках парк був дуже жвавим. Приїжджали автобуси, потяги з людьми з усієї країни. Але в останні роки бізнес занепав — звички людей щодо відпочинку змінилися. Луна-парки на курортах стають нежиттєздатними. Вартість обслуговування атракціонів надто висока, а кількість відвідувачів постійно зменшується. Гадаю, закриття — це правильне рішення для міста", — визнав пан Робінсон.

Журналісти вказують, що наразі парк розваг Ocean Beach стоїть покинутим, більшість атракціонів перебувать у занедбаному стані без обслуговування. З моменту закриття парку було кілька планів реконструкції цієї локації, однак жоден до сьогодні так і не був реалізований.

Раніше повідомлялося про історію парку розваг у Іспанії після його закриття. Парк Tivoli World закрився три роки тому. Але атракціони дивним чином зберігаються в колишньому вигляді — немає іржавих конструкцій, облізлої фарби або заростей.

Згодом стало відомо, де розташований унікальний парк відпочинку. Він містить храм підземного світу, піраміди і незвичайні статуї, а маршрут проходження займає близько двох годин.