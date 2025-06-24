Доброе имя за $70 000: несправедливо осужденный объявил награду за поиски настоящего убийцы

49-летний китайский бизнесмен Чэнь Шицзянь из провинции Шаньдун на востоке Китая, несправедливо заключенный в тюрьму на восемь лет за убийство, предложил щедрое вознаграждение в размере 500 000 юаней ($70 000) за информацию, которая поможет арестовать настоящего убийцу.

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Как сообщает South China Morning Post, Чэнь Шицзянь, который попал в тюрьму в 1998 году, когда ему было 22 года, не оставляет надежды привлечь к ответственности того, кто не только убил 56-летнюю жену казначея деревенского правительства, но и украл у него большой кусок жизни.

Чэня обвинили в убийстве женщины с целью украсть деньги для мебельной фабрики, которую он планировал открыть. По словам мужчины, полиция пытками выбила от него признания, о чем он заявил в суде, однако ему не поверили.

Его приговорили к смертной казни, на что Шицзянь, который на тот момент уже был успешным бизнесменом, подал апелляцию. Первая апелляция осталась без ответа, и приговор оставили в силе, вторую так же проигнорировали. В конце концов смертную казнь ему заменили на пожизненное заключение.

Чэню Шицзяню было 22 года, когда его обвинили в убийстве жены казначея

Китаец сдаваться не собирался. Он продолжал бороться за справедливость вместе со своей матерью. Его усилия не были напрасными: провинциальный суд провел повторное судебное разбирательство в 2006 году и признал, что в деле было много сомнительных аспектов.

Например, на момент смерти жертвы у Чэня было алиби, на его одежде не обнаружили следов крови, а орудие убийства так и не нашли.

Мужчину признали невиновным, освободили и выплатили в качестве компенсации 197 000 юаней ($27 000).

Шицзянь вернулся в бизнес, а в 2019 году изобретенный им туалет получил множество наград за дизайн. Теперь он – владелец компании по производству умных туалетов. Однако желание наказать реального преступника не оставляет его ни на миг.

"Мне нужно доказать, что я хороший человек, бизнесмен, который считает свою карьеру своей жизнью", – заявил он.

Сейчас Чэнь живет обеспеченной жизнью, но продолжает поиски настоящего убийцы. В январе он публично предложил вознаграждение за информацию, которая поможет поймать душегуба, объяснив, что хочет вернуть свое доброе имя и добиться справедливости на жертвы.

Теперь у него появился надежный помощник. В июне полицейский психолог, использующий псевдоним Ли Цзяньмин, который помог раскрыть более 300 серьезных уголовных дел, подал заявку на участие в расследовании. Он готов помогать Шицьзяню бесплатно.

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