Добре ім'я за $70 000: несправедливо засуджений оголосив нагороду за пошуки справжнього вбивці

49-річний китайський бізнесмен Чень Шицзянь із провінції Шаньдун на сході Китаю, несправедливо ув'язнений на вісім років за вбивство, запропонував щедру винагороду в розмірі 500 000 юанів ($70 000) за інформацію, яка допоможе заарештувати справжнього вбивцю.

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Як повідомляє South China Morning Post, Чень Шіцзянь, який потрапив до в'язниці 1998 року, коли йому було 22 роки, не полишає надії притягнути до відповідальності того, хто не лише вбив 56-річну дружину скарбника сільського уряду, а й вкрав у нього великий шматок життя.

Ченя звинуватили у вбивстві жінки з метою вкрасти гроші для меблевої фабрики, яку він планував відкрити. За словами чоловіка, поліція тортурами вибила від нього зізнання, про що він заявив у суді, однак йому не повірили.

Його засудили до смертної кари, на що Шицзянь, який на той момент уже був успішним бізнесменом, подав апеляцію. Перша апеляція залишилася без відповіді, і вирок залишили чинним, другу так само проігнорували. Зрештою смертну кару йому замінили на довічне ув'язнення.

Ченю Шицзяню було 22 роки, коли його звинуватили у вбивстві дружини скарбника

Китаєць здаватися не збирався. Він продовжував боротися за справедливість разом зі своєю матір'ю. Його зусилля не були марними: провінційний суд провів повторний судовий розгляд 2006 року і визнав, що у справі було багато сумнівних аспектів.

Наприклад, на момент смерті жертви у Ченя було алібі, на його одязі не виявили слідів крові, а знаряддя вбивства так і не знайшли.

Чоловіка визнали невинним, звільнили і виплатили як компенсацію 197 000 юанів ($27 000).

Шицзянь повернувся в бізнес, а 2019 року винайдений ним туалет отримав безліч нагород за дизайн. Тепер він — власник компанії з виробництва розумних туалетів. Однак бажання покарати реального злочинця не полишає його ні на мить.

"Мені потрібно довести, що я хороша людина, бізнесмен, який вважає свою кар'єру своїм життям", — заявив він.

Зараз Чень живе у достатку, але продовжує пошуки справжнього вбивці. У січні він публічно запропонував винагороду за інформацію, яка допоможе спіймати душогуба, пояснивши, що хоче повернути своє добре ім'я і домогтися справедливості на жертви.

Тепер у нього з'явився надійний помічник. У червні поліцейський психолог, який використовує псевдонім Лі Цзяньмін, що допоміг розкрити понад 300 серйозних кримінальних справ, подав заявку на участь у розслідуванні. Він готовий допомагати Шицьзяню безкоштовно.

Раніше Фокус писав, що американця, який допоміг зловити вбивцю Кеннеді, нагородили грамотою. Ми також розповідали, що вбивця жінки з машини Гоші Куценка захотів на війну в Україну.