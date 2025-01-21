Вбивця жінки з машини Гоші Куценко захотів на війну до України

За інформацією росЗМІ, на рахунку 30-річного Альберта Абдулліна вже є вбивства, злодійство, зґвалтування та розбій.

Related video

Злочинець, який вбив жінку, тіло якої було знайдено в автомобілі російського актора Гоші Куценка, висловив бажання замінити тюремний термін на службу в лавах російської армії, щоб воювати проти України. Як повідомив російський телеграм-канал SHOT, підозрюваний, Альберт Абдуллін, погодився з вчиненим злочином і, аби відкупитися від покарання, звернувся із проханням служити в армії РФ.

Вбивство жінки, яка отримала 12 ножових поранень, було скоєно 19 січня. Тіло було знайдено в автомобілі, що належить Гоші Куценку, а Абдуллін після вбивства провів поруч з трупом понад три години. В результаті злочину, як і зазначають російські ЗМІ, проти нього порушено кримінальну справу. Йому загрожує до 15 років ув'язнення, і вже зараз він перебуває під арештом.

Як повідомляється, Абдуллін раніше був судимий і має в своєму послужному списку низку інших злочинів, серед яких крадіжки, розбій та зґвалтування. На судовому засіданні він не показував обличчя, але під час допиту передав записку з проханням відправити його на фронт, де він вже служив.

"Прошу вибачення за скоєне, я готовий пройти через службу в лавах армії, щоб спокутувати свою провину," — йдеться в його записці.

За даними SHOT, жертвою рецидивіста Абдулліна стала 36-річна Дар'я Ш. із Тольятті. У Москві жінка мала непостійні заробітки. У жінки, тіло якої знайшли у запорожці Гоші Куценка на проспекті Кутузовському, залишилися діти. Про це RT розповіла її мати. За її словами, Дарина не виходила на зв'язок із сім'єю близько двох років: вона залишила дітей їй та поїхала. Де жила та ким працювала — рідні не знають.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у машині російського актора Гоші Куценка знайшли труп жінки.

Крім цього, Фокус писав, що Гоша Куценко прокоментував ситуацію зі знайденим трупом у його автомобілі.