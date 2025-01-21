Убийца женщины из машины Гоши Куценко захотел на войну в Украину

По информации росмедиа на счету 30-летнего Альберта Абдуллина уже есть убийства, воровство, изнасилование и разбой.

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Преступник, убивший женщину, тело которой было найдено в автомобиле российского актера Гоши Куценко, выразил желание заменить тюремный срок на службу в рядах российской армии, чтобы воевать против Украины. Как сообщил российский телеграм-канал SHOT, подозреваемый, Альберт Абдуллин, согласился с совершенным преступлением и, чтобы откупиться от наказания, обратился с просьбой служить в армии РФ.

Убийство женщины, которая получила 12 ножевых ранений, было совершено 19 января. Тело было найдено в автомобиле, принадлежащем Гоше Куценко, а Абдуллин после убийства провел рядом с трупом более трех часов. В результате преступления, как и отмечают российские СМИ, против него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет заключения, сейчас он находится под арестом.

Как сообщается, Абдуллин ранее был судим и имеет в своем послужном списке ряд других преступлений, среди которых кражи, разбой и изнасилование. На судебном заседании он не показывал лица, но во время допроса передал записку с просьбой отправить его на фронт, где он уже служил.

"Прошу прощения за содеянное, я готов пройти через службу в рядах армии, чтобы искупить свою вину," — говорится в его записке.

По данным SHOT, жертвой рецидивиста Абдуллина стала 36-летняя Дарья Ш. из Тольятти. В Москве женщина имела непостоянные заработки. У женщины, тело которой нашли в запорожце Гоши Куценко, остались дети. Об этом RT рассказала ее мать. По ее словам, Дарья не выходила на связь с семьей около двух лет: она оставила детей ей и уехала. Где она жила и кем работала — родные не знают.

Напомним, ранее мы писали, что в машине российского актера Гоши Куценко нашли труп женщины.

Кроме этого, Фокус писал, что Гоша Куценко прокомментировал ситуацию с найденным трупом в его автомобиле.