Гоша Куценко прокомментировал ситуацию с найденным трупом в его автомобиле (видео)

Гоша Куценко отреагировал на резонансное убийство, жертву которого нашли в его автомобиле. Актер заявил, что узнал о происшествии во время съемок, и выразил соболезнования родственникам погибшей.

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Гоша Куценко высказался относительно убитой женщины, найденной в его авто. Куценко прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале, заявив, что узнал об инциденте во время съемок. Актер выразил соболезнования родственникам погибшей.

Так, 19 января в Москве, во дворе жилого дома, в автомобиле, принадлежащем актеру Гоше Куценко, обнаружили тело женщины с множественными ножевыми ранениями. По информации Mash, автомобиль, где произошло убийство, — это голубой "Запорожец", который Куценко приобрел в 2019 году. Однако последние два года машина стояла брошенной во дворе, а ее двери были не заперты.

Правоохранители уже задержали подозреваемого — 30-летнего Альберта Абдуллина. Следствие установило, что он зарезал знакомую во время конфликта в ночь на 19 января, после чего оставил ее тело в машине. Начато уголовное производство по статье "Убийство".

Позиция Гоши Куценко относительно войны в Украине

Гоша Куценко, уроженец Запорожья, уже несколько лет поддерживает российскую агрессию. Он неоднократно выступал в оккупированном Крыму и на Донбассе, из-за чего его внесли в базу "Миротворец".

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