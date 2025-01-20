Гоша Куценко прокоментував ситуацію зі знайденим трупом у його автомобілі (відео)

Гоша Куценко відреагував на резонансне вбивство, жертву якого знайшли в його автомобілі. Актор заявив, що дізнався про подію під час зйомок, і висловив співчуття родичам загиблої. Тим часом стало відомо, що підозрюваний жив у машині кілька днів після злочину

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Гоша Куценко висловився щодо вбитої жінки, знайденої в його авто. Куценко прокоментував ситуацію у своєму телеграм-каналі, заявивши, що дізнався про інцидент під час зйомок. Актор висловив співчуття родичам загиблої.

Так, 19 січня в Москві, у дворі житлового будинку, в автомобілі, що належить акторові Гоші Куценку, виявили тіло жінки з множинними ножовими пораненнями. За інформацією Mash, автомобіль, де сталося вбивство, — це блакитний "Запорожець", який Куценко придбав у 2019 році. Проте останні два роки машина стояла покинутою у дворі, а її двері були незамкнені.

Правоохоронці вже затримали підозрюваного — 30-річного Альберта Абдулліна. Слідство встановило, що він зарізав знайому під час конфлікту в ніч на 19 січня, після чого залишив її тіло в машині. Розпочато кримінальне провадження за статтею "Вбивство".

Як пише телеграм-канал "Московські хроніки", вбивця, який зарізав жінку і залишив тіло в машині Гоші Куценка, жив у покинутому "Запорожці" майже тиждень. Після вбивства подруги чоловік повернувся до машини і заснув поряд із тілом. Там його й затримали.

Позиція Гоші Куценка щодо війни в Україні

Гоша Куценко, уродженець Запоріжжя, вже кілька років підтримує російську агресію. Він неодноразово виступав у окупованому Криму та на Донбасі, через що його внесли до бази "Миротворець".

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