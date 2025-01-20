На Кутузовском проспекте в Москве в машине Куценко найдено тело изрезанной женщины: задержан подозреваемый.

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Вчера, 19 января, в Москве на Кутузовском проспекте в припаркованном автомобиле, который принадлежит актеру Гоше Куценко, было найдено тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями. Машина, ставшая местом преступления, является голубым "Запорожцем", который Куценко приобрел в 2019 году и использовал как ностальгический транспорт, об этом пишут российские телеграм-каналы.

По словам местных жителей, автомобиль уже два года стоял брошенным во дворе жилого дома, а дверь оставалась открытой. Тело женщины было подброшено в салон машины.

В машине российского актера Гоши Куценко нашли труп женщины в машине российского актера Гоши Куценко Фото: t.me/mash

Как сообщает Московская прокуратура, подозреваемый в убийстве — 30-летний Альберт Абдуллин, который уже задержан. Мужчина зарезал свою знакомую после конфликта, возникшего во время застолья. На теле женщины было обнаружено не менее 12 ножевых ран. После совершенного убийства, подозреваемый перенес тело к автомобилю Куценко, чтобы скрыть следы преступления.

По словам следователей, трагедия произошла в ночь с 18 на 19 января. Абдуллин поссорился с женщиной на улице и несколько раз ударил ее ножом, после чего она умерла. Тело было найдено в "Запорожце" только на следующий день. Мотивы преступления пока не уточнены, а личность убитой женщины еще не удалось установить.

Как отметили в Следственном комитете, "Запорожец" был заперт лишь на момент преступления, а дверь открыли для того, чтобы оставить труп. Машина была прокачана: оснащена кондиционером и автоматической коробкой передач. Расследование продолжается, уголовное дело возбуждено по статье "Убийство" УКР.

Позиция относительно войны в Украине

Гоша Куценко, российский актер, певец и режиссер, неоднократно высказывал свое отношение к Украине, в которой он родился и вырос. Последние события, включая его участие в концертном мероприятии на оккупированном Донбассе, в очередной раз поставили под сомнение его моральные принципы и политическую позицию.

Хотя Куценко родился в Запорожье и получал образование во Львове, его действия в период войны в Украине осуждаются. После посещения оккупированного Крыма и поддержки пропагандистских мероприятий на Донбассе, его имя было внесено в список "Миротворец". Актер неоднократно демонстрировал позицию, которая указывает на поддержку российских захватчиков.

В частности, его участие в мероприятии, приуроченном к так называемому "Дню освобождения Донбасса" от немецко-фашистских захватчиков, является показательным. Куценко выступил перед оккупантами со стихотворением российского поэта Константина Ваншенкина, а также продемонстрировал свою солидарность с российскими военными, занимающимися агрессией на украинской земле.

Для многих, кто помнит его детство в Запорожье и образование во Львове, такие поступки становятся настоящим ударом. Он, безусловно, является частью того культурного контекста, который когда-то был общим для украинцев и русских, однако теперь его действия можно считать предательством своей родины, которая предана нации, убивающей украинцев ради своих имперских амбиций.

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