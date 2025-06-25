Наркобарона, который планировал "убрать" конкурента, поймали благодаря селфи (фото)

Наркобарон нанял киллера для своего "коллеги", но был задержан за сговор с целью убийства и контрабанду кокаина. Его подвело собственное хвастовство в соцсетях дорогой одеждой и отдыхом в Дубае.

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34-летний Джеймс Хардинг возглавлял наркоимперию, которая за 10 недель принесла ему более 1,3 миллиона долларов прибыли. Как передали 25 июня в The Sun, он был активным пользователем платформы EncroChat, заходя туда с зашифрованного телефона.

Фото Джеймса Хардинга Фото: PA

Мужчина посылал своим криминальным друзьям фото и сообщения, хвастаясь богатой жизнью. Он был уверен, что сеть связи — абсолютно безопасна, но в 2020 году туда проникла киберполиция. Так правоохранители получили доступ к переписке о "кокаиновой империи", а также план ограбления и убийства другого наркобарона.

В результате судебного процесса, который длился 8 недель, Хардинга признали виновным в поставке наркотиков и заговоре с целью убийства. Его "правая рука" — 39-летний Джейс Харути — признался в контрабанде и также был признан виновным в заговоре.

В закрытой сети Хардинг использовал ник thetopsking, а Харути — besttops и topsybricks. За три месяца они обменялись более 9 тысячами сообщений, в которых описывали огромные партии кокаина из Нидерландов и распространение наркотиков в Великобритании. Кроме того, мужчины обсуждали, как они "отмывали" заработанные деньги.

Джеймса Хардинга выдала характерная одежда, которая "засветилась" в соцсетях и в сообщениях из закрытой сети Фото: PA На фото в EncroChat "засветилась" и дорогая машина Хардинга Фото: PA

По данным следствия, наркобарон и его "правая рука" ответственны за примерно 50 поставок кокаина из-за рубежа общим весом примерно в тонну. Когда наркотики попадали в Великобританию, их делили на меньшие посылки весом от 5 до 10 килограммов и отправляли оптовым покупателям по всей стране. Последние уже продавали кокаин конечным потребителям.

Кроме того, Хардинг и Харути пытались нанять киллера за почти 136 тысяч долларов, чтобы тот ограбил и убил их конкурента. Криминальные авторитеты смогли организовать пистолет и боеприпасы для наемного убийцы, но полиция вовремя вмешалась — киллера арестовали до того, как заказ был выполнен.

Фото Джейса Харути Фото: PA

Хардинг заявлял, что он не пользовался EncroChat, а аккаунт thetopsking якобы принадлежит загадочному любовнику-гею "TK". Однако доказать, что он врет, помогли селфи, которые присылались с целью хвастовства роскошной жизнью.

В частности, идентифицировать мужчину на фото помогло тату на ноге. Также были фото, на которых наркобарон демонстрировал роскошную виллу, на которой жил с 33-летней девушкой и ее 15-летней дочерью. 6 мая 2020 года thetopsking похвастался друзьям, что ведет свою "миссис" в японский ресторан в Дубае. За два дня до этого там забронировали столик с личной электронной почты Хардинга. Также пользователь делился отдыхом в пятизвездочном отеле в ОАЭ, в котором как раз останавливался руководитель "кокаиновой империи".

Во время обыска в доме Харути нашли телефон с номером, с которого он связывался с Хардингом. Он сбежал из Великобритании, но мужчину нашли в Турции и экстрадировали. Самого наркобарона в конце 2021 года арестовали в женевском аэропорту и также экстрадировали.

Пакеты с наркотиками, ввезенными контрабандой в 2020 году Фото: PA

Ранее Хардинг уже попадал за решетку — в 21 год его посадили на 9 лет за торговлю наркотиками. Мужчину, который должен был стать киллером по этому делу, оправдали. Приговор наркобарону вынесут 26 июня.

В The Guardian уточнили, что первым идею "ограбления" конкурента предложил Хардинг. Он хотел, чтобы соперник получил две пули — в голову и грудь. Однако наркобарон и его "правая рука" не знали, что 3 июня 2020 года киллера арестовали по подозрению в сговоре с целью убийства.

В The Times передали, что судебный процесс проходил в окружении интенсивной охраны. Криминального авторитета привозили из тюрьмы конвоем из семи машин и фургонов полиции, в которых сидели вооруженные офицеры. Дороги при этом перекрывали. Такие меры были нужны, чтобы не допустить перехвата задержанного.

Хардинг имел вид на жительство в ОАЭ как "менеджер по продаже роскошных часов". План по настоящему убийству был не единственным методом, который наркобарон использовал против конкурентов. Чтобы продемонстрировать свою готовность убивать, он нанял голливудского визажиста, который нанес грим двум мужчинам. Так появились фальшивые доказательства, что двое неизвестных были застрелены в бандитском ударе.

Сообщение от Хардинга через зашифрованную систему мобильной связи Фото: PA

Относительно таинственного любовника Хардинг рассказал целую историю. Он якобы был в отношениях с молодой матерью, но вышел из тюрьмы уже холостяком и завязал вместо этого роман с отцом ее ребенка. В конце 2016 года отношения с женщиной возобновились, и она вместе с дочкой переехала к наркобарону.

Однако впоследствии все они переехали в Дубай, где именно жил отец девочки. В 2019 году Хардинг, как утверждает, начал сексуальные отношения с этим мужчиной. Однако раскрывать личность любовника он якобы боится, потому что боится за свою жизнь.

Напомним, в апреле стало известно, что в Испании ошибочно выпустили из тюрьмы под залог наркобарона, который планировал покушения в Нидерландах. Судебная путаница позволила преступнику откупиться и сбежать.

Одного из самых разыскиваемых наркобаронов Европы обнаружили в Африке, он "засветился" на фото с президентом Сьерра-Леоне. Этот человек заработал десятки миллионов евро на контрабанде и считается ключевой фигурой в международной торговле кокаином.