Наркобарона, який планував "прибрати" конкурента, спіймали завдяки селфі (фото)

Наркобарон найняв кілера для свого «колеги», але був затриманий за змову з метою вбивства й контрабанду кокаїну. Його підвело власне хизування у соцмережах дорогим одягом та відпочинком у Дубаї.

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34-річний Джеймс Хардінг очолював наркоімперію, яка за 10 тижнів принесла йому понад 1,3 мільйона доларів прибутку. Як передали 25 червня у The Sun, він був активним користувачем платформи EncroChat, заходячи туди із зашифрованого телефона.

Фото Джеймса Хардінга Фото: PA

Чоловік надсилав своїм кримінальним друзям фото й повідомлення, хизуючись заможним життям. Він був впевнений, що мережа зв’язку — абсолютно безпечна, але у 2020 році туди проникла кіберполіція. Так правоохоронці отримали доступ до листування про "кокаїнову імперію", а також план пограбування й вбивства іншого наркобарона.

В результаті судового процесу, який тривав 8 тижнів, Хардінга визнали винним у постачанні наркотиків та змові з метою вбивства. Його "права рука" — 39-річний Джейс Харуті — зізнався у контрабанді та також був визнаний винним у змові.

У закритій мережі Хардінг використовував нік thetopsking, а Харуті — besttops і topsybricks. За три місяці вони обмінялись понад 9 тисячами повідомлень, в яких описували величезні партії кокаїну з Нідерландів та розповсюдження наркотиків у Великій Британії. Окрім того, чоловіки обговорювали, як вони "відмивали" зароблені гроші.

Джеймса Хардінга видав характерний одяг, який "засвітився" у соцмережах та у повідомленнях із закритої мережі Фото: PA На фото у EncroChat "засвітилася" і дорога машина Хардінга Фото: PA

За даними слідства, наркобарон і його "права рука" відповідальні за приблизно 50 постачань кокаїну з-за кордону загальною вагою приблизно у тонну. Коли наркотики потрапляли у Велику Британію, їх ділили на менші посилки вагою від 5 до 10 кілограмів і відправляли гуртовим покупцям по всій країні. Останні вже продавали кокаїн кінцевим споживачам.

Окрім того, Хардінг і Харуті намагалися найняти кілера за майже 136 тисяч доларів, щоб той пограбував і вбив їхнього конкурента. Кримінальні авторитети змогли організувати пістолет і боєприпаси для найманого вбивці, але поліція вчасно втрутилась — кілера арештували до того, як замовлення було виконане.

Фото Джейса Харуті Фото: PA

Хардінг заявляв, що він не користувався EncroChat, а акаунт thetopsking нібито належить загадковому коханцю-гею "TK". Однак довести, що він бреше, допомогли селфі, які надсилались з метою хизування розкішним життям.

Зокрема, ідентифікувати чоловіка на фото допомогло тату на нозі. Також були фото, на яких наркобарон демонстрував розкішну віллу, на якій жив з 33-річною дівчиною та її 15-річною донькою. 6 травня 2020 року thetopsking похвалився друзям, що веде свою "місіс" у японський ресторан в Дубаї. За два дні до цього там забронювали столик з особистої електронної пошти Хардінга. Також користувач ділився відпочинком у п'ятизірковому готелі в ОАЕ, в якому саме зупинявся керівник "кокаїнової імперії".

Під час обшуку у будинку Харуті знайшли телефон з номером, з якого він зв’язувався з Хардінгом. Він втік з Великої Британії, але чоловіка знайшли у Туреччині та екстрадували. Самого наркобарона наприкінці 2021 року арештували у женевському аеропорту і також екстрадували.

Пакунки з наркотиками, ввезеними контрабандою у 2020 році Фото: PA

Раніше Хардінг вже потрапляв за ґрати — у 21 рік його посадили на 9 років за торгівлю наркотиками. Чоловіка, який мав стати кілером у цій справі, виправдали. Вирок наркобарону винесуть 26 червня.

У The Guardian уточнили, що першим ідею "пограбування" конкурента запропонував Хардінг. Він хотів, щоб суперник отримав дві кулі — у голову і груди. Однак наркобарон і його "права рука" не знали, що 3 червня 2020 року кілера арештували за підозрою у змові з метою вбивства.

У The Times передали, що судовий процес відбувався в оточенні інтенсивної охорони. Кримінального авторитета привозили з в’язниці конвоєм із семи машин і фургонів поліції, в яких сиділи озброєні офіцери. Дороги водночас перекривали. Такі заходи були потрібні, щоб не допустити перехоплення затриманого.

Хардінг мав дозвіл на проживання в ОАЕ як "менеджер з продажу розкішних годинників". План щодо справжнього вбивства був не єдиним методом, який наркобарон використовував проти конкурентів. Щоб продемонструвати свою готовність вбивати, він найняв голлівудського візажиста, який наніс грим двом чоловікам. Так з’явились фальшиві докази, що двоє невідомих були застрелені у бандитському ударі.

Повідомлення від Хардінга через зашифровану систему мобільного зв'язку Фото: PA

Щодо таємничого коханця Хардінг розповів цілу історію. Він нібито був у стосунках з молодою матір’ю, але вийшов з в’язниці вже холостяком і зав’язав натомість роман з батьком її дитини. Наприкінці 2016 року стосунки з жінкою відновились, і вона разом з донькою переїхала до наркобарона.

Однак згодом усі вони переїхали в Дубай, де саме жив батько дівчинки. У 2019 році Хардінг, як стверджує, розпочав сексуальні стосунки з цим чоловіком. Однак розкривати особу коханця він нібито боїться, бо боїться за своє життя.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що в Іспанії помилково випустили з в’язниці під заставу наркобарона, який планував замахи у Нідерландах. Судова плутанина дозволила злочинцю відкупитись і втекти.

Одного з найбільш розшукуваних наркобаронів Європи виявили в Африці, він "засвітився" на фото з президентом Сьєрра-Леоне. Цей чоловік заробив десятки мільйонів євро на контрабанді й вважається ключовою фігурою в міжнародній торгівлі кокаїном.