Один з найбільш розшукуваних наркобаронів Європи "засвітися" на фото з президентом Сьєрра-Леоне

33-річний наркобарон перебуває у списку злочинців ЄС, які найбільше розшукуються. Минулого року його було заочно засуджено в Нідерландах до 24 років позбавлення волі за контрабанду майже 7 тонн кокаїну та замовне вбивство.

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В Африці завдяки фото виявили одного з найбільш розшукуваних наркобаронів Європи на прізвисько "Пухлий Йос". Він "засвітився" на фото з президентом Сьєрра-Леоне. Про це пише видання BILD.

За повідомленням поліції Нідерландів, наркобарон Йос Лейдеккерс на прізвисько "Пухлий Йос" ("Bolle Jos") був помічений на фотографіях з президентом Сьєрра-Леоне. Державний нідерландський телеканал NOS продемонстрував відеозапис, де злочинець стоїть у церкві поряд із дочкою президента. Сьєрра-Леоне відіграє ключову роль у наркотрафікі між Південною Америкою та Європою.

Лейдеккерс — один із наркобаронів Європи і вважається ключовою фігурою в міжнародній торгівлі кокаїном. Встановлено, що він заробив десятки мільйонів євро на контрабанді кокаїну, особливо через порти Роттердама та Антверпена.

Bolle Jos

Як повідомила нідерландська поліція, 33-річний наркобарон перебуває у списку злочинців ЄС, які найбільше розшукуються. Минулого року його було заочно засуджено в Нідерландах до 24 років позбавлення волі за контрабанду майже 7 тонн кокаїну та замовне вбивство.

Слідчі припускали, що голова відомого високим рівнем насильства угруповання Mocro-Mafia перебуває у Західноафриканській країні Сьєрра-Леоне.

За надання інформації, що веде до його затримання, було оголошено нагороду у розмірі 200 000 євро.

У вересні 2024 року бельгійський суд засудив Лейдеккерса до 10 років ув'язнення за торгівлю наркотиками та завдання тілесних ушкоджень. До цього слідчі припускали, що він ховається у Туреччині.

Bolle Jos

Телеканал NOS зазначив, що повернути Лейдеккерса до Нідерландів буде складно, оскільки між Нідерландами та Сьєрра-Леоне немає договору про екстрадицію. Понад те, злочинець, можливо, отримав громадянство цієї країни.

Сьєрра-Леоне, попри багаті природні ресурси, такі як алмази, золото та боксити, входить до десятки найменш розвинених країн світу. За індексом корупції Transparency International країна займає 108 місце зі 180, залишаючись однією з найбільш корумпованих держав.

Як і в інших прибережних державах Західної Африки, порти Сьєрра-Леоне є важливими пунктами транспортування наркотиків з Південної Америки до Європи.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що одного з найвідоміших наркобаронів Колумбії та ключового функціонера Медельїнського картелю Фабіо Очоа депортували на Батьківщину після відбуття 25 років із 30-річного тюремного терміну в США.

Також повідомлялося, як живе внучка ще одного відомого Ель Чапо, відомого наркобарона з Мексики Фріда Гусман Муньос. Вона подорожує Європою і навіть бере участь у грайливому полюванні на Лохнеське чудовисько в Шотландії.