Один из самых разыскиваемых наркобаронов Европы "засветился" на фото с президентом Сьерра-Леоне

33-летний наркобарон находится в списке преступников ЕС, которые больше всего разыскиваются. В прошлом году он был заочно приговорен в Нидерландах к 24 годам лишения свободы за контрабанду почти 7 тонн кокаина и заказное убийство.

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В Африке благодаря фото обнаружили одного из самых разыскиваемых наркобаронов Европы по прозвищу "Пухлый Йос". Он "засветился" на фото с президентом Сьерра-Леоне. Об этом пишет издание BILD.

По сообщению полиции Нидерландов, наркобарон Йос Лейдеккерс по прозвищу "Пухлый Йос" ("Bolle Jos") был замечен на фотографиях с президентом Сьерра-Леоне. Государственный нидерландский телеканал NOS продемонстрировал видеозапись, где преступник стоит в церкви рядом с дочерью президента. Сьерра-Леоне играет ключевую роль в наркотрафике между Южной Америкой и Европой.

Лейдеккерс — один из наркобаронов Европы и считается ключевой фигурой в международной торговле кокаином. Установлено, что он заработал десятки миллионов евро на контрабанде кокаина, особенно через порты Роттердама и Антверпена.

Болле Джос

Как сообщила нидерландская полиция, 33-летний наркобарон находится в списке преступников ЕС, которые больше всего разыскиваются. В прошлом году он был заочно приговорен в Нидерландах к 24 годам лишения свободы за контрабанду почти 7 тонн кокаина и заказное убийство.

Следователи предполагали, что глава известной высоким уровнем насилия группировки Mocro-Mafia находится в Западноафриканской стране Сьерра-Леоне.

За предоставление информации, ведущей к его задержанию, была объявлена награда в размере 200 000 евро.

В сентябре 2024 года бельгийский суд приговорил Лейдеккерса к 10 годам заключения за торговлю наркотиками и нанесение телесных повреждений. До этого следователи предполагали, что он скрывается в Турции.

Болле Джос

Телеканал NOS отметил, что вернуть Лейдеккерса в Нидерланды будет сложно, поскольку между Нидерландами и Сьерра-Леоне нет договора об экстрадиции. Более того, преступник, возможно, получил гражданство этой страны.

Сьерра-Леоне, несмотря на богатые природные ресурсы, такие как алмазы, золото и бокситы, входит в десятку наименее развитых стран мира. По индексу коррупции Transparency International страна занимает 108 место из 180, оставаясь одним из самых коррумпированных государств.

Как и в других прибрежных государствах Западной Африки, порты Сьерра-Леоне являются важными пунктами транспортировки наркотиков из Южной Америки в Европу.

Напомним, что ранее сообщалось, что одного из самых известных наркобаронов Колумбии и ключевого функционера Медельинского картеля Фабио Очоа депортировали на Родину после отбытия 25 лет из 30-летнего тюремного срока в США.

Также сообщалось, как живет внучка еще одного известного Эль Чапо, известного наркобарона из Мексики Фрида Гусман Муньос. Она путешествует по Европе и даже участвует в игривой охоте на Лохнесское чудовище в Шотландии.