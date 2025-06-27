У побережья Испании нашли сотни бочек с радиоактивными отходами (карта)

Опасную находку выявили исследователи, которые проводят анализ состояния и распределения отходов, сброшенных в период с 1950 по 1990 год такими странами, как Великобритания, Нидерланды, Бельгия и Швейцария.

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Не менее тысячи бочек с радиоактивными отходами было найдено на дне северо-восточной части Атлантического океана, всего в 1000 километрах от побережья Галисии, регионе на северо-западе Испании, пишет El Confidencial.

Морское дно исследует робот UlyX

На данный момент нанесено на карту местоположение 1000 бочек с отходами, но ожидается, что их будет обнаружено гораздо больше. Они находятся на глубине около 4500 метров.

Бочки нашли благодаря международной научной миссии, которая сумела подробно составить карту этого опасного экологического наследия. Исследование, проведенное на борту судна L'Atalante, является частью проекта Nodssum, целью которого является анализ состояния и местонахождения отходов, сброшенных в период с начала 1950-х по 1990 год Великобританией, Нидерландами, Бельгией и Швейцарией. Эти бочки были сброшены на абиссальную равнину, поскольку это геологически стабильная и труднодоступная область.

Корабль L'Atalante проекта Nodssum Фото: Соцсети

Французские исследователи, которые также принимают участие в миссии, отмечают, что в период с 1946 по 1990 год в северо-восточную часть Атлантического океана из разных стран было сброшено более 200 000 бочек с радиоактивными материалами.

Карта радиоактивных отходов у берегов Галисии Фото: Скриншот

За первые несколько дней кампании подводный робот UlyX смог обнаружить более 1000 контейнеров с помощью высокоточной гидролокационной системы. Собранные данные, более 500 гигабайт, послужат руководством для следующих этапов отбора проб и анализа. Стоит помнить, что эта область океана изначально была выбрана из-за ее очевидной тектонической стабильности и отсутствия вулканов или разломов. Однако длительное пренебрежение и отсутствие мониторинга создали неопределенность относительно текущего состояния отходов и их потенциальных утечек. Ученые опасаются, что радиоактивные отходы могут повлиять на морскую фауну в этой части Атлантического океана.

Дно океана исследует UlyX Фото: Соцсети

Морской геолог Хавьер Эскартин , который возглавлял миссию вместе с физиком Патриком Шардоном, заявил, что ученые прибыли на свалку радиоактивных отходов два дня назад, и подводный робот Uly X генерирует данные гидролокатора, которые "будут определять нашу стратегию отбора проб". Однако как он добавил, фотографии бочек пока не сделаны, поскольку приоритетом является анализ с помощью сонара. Помимо картирования, ученые начали анализировать окружающую среду, собирая биологические образцы и морские отложения, чтобы изучить возможное присутствие радионуклидов и их влияние на глубоководные организмы.

Greenpeace призвал Европейский союз и испанское правительство провести расследования "для определения статуса 220 000 бочек с радиоактивными отходами в Атлантическом желобе". Экологическая организация напомнила, что в 1982 году, судно Greenpeace Sirius вместе с галисийскими судами выступило против Нидерландов, требуя прекратить сбросы. Десять лет спустя, в 1992 году, была подписана Конвенция о защите морской среды северо-восточной части Атлантического океана, запрещающая захоронение низко- и среднеактивных ядерных отходов.

Напомним, на дне Атлантического океана нашли древний "затерянный город", который представляет собой огромное поле минеральных башен и является старейшей известной гидротермальной системой в океане. Ученые полагают, что экстремальные условия этого места отражают раннюю Землю.

А исследователи обнаружили, что воды Мирового океана становятся зеленее на полюсах и голубее к экватору — если тенденция сохранится, это повлияет на морские пищевые сети и, вероятно, будет иметь последствия для мирового рыболовства.