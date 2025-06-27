Біля узбережжя Іспанії знайшли сотні бочок із радіоактивними відходами (карта)

Небезпечну знахідку виявили дослідники, які проводять аналіз стану та розподілу відходів, скинутих у період з 1950 до 1990 року такими країнами, як Велика Британія, Нідерланди, Бельгія та Швейцарія.

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Щонайменше тисячу бочок із радіоактивними відходами було знайдено на дні північно-східної частини Атлантичного океану, всього за 1000 кілометрів від узбережжя Галісії, регіону на північному заході Іспанії, пише El Confidencial.

Морське дно досліджує робот UlyX

Наразі нанесено на карту місце розташування 1000 бочок з відходами, але очікується, що їх буде виявлено набагато більше. Вони розташовані на глибині близько 4500 метрів.

Бочки знайшли завдяки міжнародній науковій місії, яка зуміла детально скласти карту цієї небезпечної екологічної спадщини. Дослідження, проведене на борту судна L'Atalante, є частиною проєкту Nodssum, метою якого є аналіз стану та місцезнаходження відходів, скинутих у період з початку 1950-х до 1990 року Великою Британією, Нідерландами, Бельгією та Швейцарією. Ці бочки були скинуті на абісальну рівнину, оскільки це геологічно стабільна і важкодоступна область.

Корабель L'Atalante проекту Nodssum Фото: Соцсети

Французькі дослідники, які також беруть участь у місії, зазначають, що в період з 1946 до 1990 року в північно-східну частину Атлантичного океану з різних країн було скинуто понад 200 000 бочок із радіоактивними матеріалами.

Карта радіоактивних відходів біля берегів Галісії Фото: Скриншот

За перші кілька днів кампанії підводний робот UlyX зміг виявити понад 1000 контейнерів за допомогою високоточної гідролокаційної системи. Зібрані дані, понад 500 гігабайт, послужать керівництвом для наступних етапів відбору проб і аналізу. Варто пам'ятати, що цю ділянку океану спочатку обрали через її очевидну тектонічну стабільність і відсутність вулканів або розломів. Однак тривале нехтування і відсутність моніторингу створили невизначеність щодо поточного стану відходів та їхніх потенційних витоків. Вчені побоюються, що радіоактивні відходи можуть вплинути на морську фауну в цій частині Атлантичного океану.

Дно океану досліджує UlyX Фото: Соцсети

Морський геолог Хав'єр Ескартін, який очолював місію разом із фізиком Патріком Шардоном, заявив, що вчені прибули на звалище радіоактивних відходів два дні тому, і підводний робот Uly X генерує дані гідролокатора, які "визначатимуть нашу стратегію відбору проб". Однак, як він додав, фотографії бочок поки не зроблені, оскільки пріоритетом є аналіз за допомогою сонара. Крім картування, вчені почали аналізувати навколишнє середовище, збираючи біологічні зразки і морські відкладення, щоб вивчити можливу присутність радіонуклідів і їхній вплив на глибоководні організми.

Greenpeace закликав Європейський союз та іспанський уряд провести розслідування "для визначення статусу 220 000 бочок з радіоактивними відходами в Атлантичному жолобі". Екологічна організація нагадала, що 1982 року, судно Greenpeace Sirius разом із галісійськими суднами виступило проти Нідерландів, вимагаючи припинити скидання. Десять років потому, 1992 року, було підписано Конвенцію про захист морського середовища північно-східної частини Атлантичного океану, що забороняє поховання низько- і середньоактивних ядерних відходів.

Нагадаємо, на дні Атлантичного океану знайшли стародавнє "загублене місто", яке являє собою величезне поле мінеральних веж і є найстарішою відомою гідротермальною системою в океані. Вчені вважають, що екстремальні умови цього місця відображають ранню Землю.

А дослідники виявили, що води Світового океану стають зеленішими на полюсах і блакитнішими до екватора — якщо тенденція збережеться, це вплине на морські харчові мережі і, ймовірно, матиме наслідки для світового рибальства.