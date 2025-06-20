Світове рибальство під загрозою: земний океан змінює колір і це торкнеться кожного

Дослідники виявили, що води Світового океану стають зеленішими на полюсах і блакитнішими до екватора — якщо тенденція збережеться, це вплине на морські харчові мережі й, ймовірно, матиме наслідки для світового рибальства.

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Починаючи з 1990-х років багато досліджень документували посилення озеленення на суходолі, де глобальний середній листовий покрив збільшується через підвищення температури та інші чинники. Однак документувати фотосинтез через океан, за словами дослідників, стає дедалі складніше. Хоча супутникові знімки можуть надати дані про вироблення хлорофілу на поверхні океану, картина неповна, пише Phys.org.

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Світовий океан змінює колір

Нове дослідження ґрунтується на супутникових даних і вказує на те, що океанічні води стають зеленішими на полюсах і блакитнішими до екватора. Зміна кольору відображає зміщення концентрацією зеленого пігменту, відомого як хлорофіл, що виробляється фітопланктоном — морськими організмами, що фотосинтезують і є основою харчового ланцюга океану. Якщо ця тенденція збережеться, можуть постраждати морські харчові мережі, що може мати наслідки для світового рибальства.

За словами першого автора дослідження Хайпена Чжао з Університету Дюка, супутникові знімки вказують на те, що в океані тропіки та субтропіки, як правило, втрачають хлорофіл, тоді як полярні регіони — зеленіють.

Аналіз супутникових даних

Під час дослідження вчені проаналізували супутникові дані, зібрані з 2003 до 2022 року приладом NASA, який прочісує всю земну кулю кожні два дні, вимірюючи довжину світлової хвилі. Вчені шукали зміни в концентрації хлорофілу, який є непрямим показником біомаси фітопланктону. Для узгодженості вони зосередилися на відкритому океані та виключили дані з прибережних вод.

За словами Чжао, вони з колегами виявили, що в прибережних водах більше зважених відкладень, тому оптичні властивості відрізняються від таких у відкритому океані. Супутникові дані також виявили загальні тенденції в кольорі, що вказує на те, що хлорофіл зменшується в субтропічних і тропічних регіонах і збільшується до полюсів. Спираючись на це відкриття, команда досліджувала, як концентрація хлорофілу змінюється на певних широтах.

Вчені виявили схожі, але протилежні тенденції в концентраціях хлорофілу за двадцятирічний період. Зелені області стали ще зеленішими, особливо в Північній півкулі, тоді як сині області стали ще синішими.

Далі вчені вивчили, як на ці закономірності впливають кілька змінних, зокрема:

температура поверхні моря;

швидкість вітру;

доступність світла;

глибина змішаного шару.

Дані вказують, що потепління морів корелює зі змінами концентрації хлорофілу, але інші змінні не показали жодних суттєвих зв'язків.

Зміна клімату тут ні до чого

Автори дослідження попереджають, що висновки дослідження насправді не можна віднести до зміни клімату. Вчені попереджають, що період дослідження був занадто коротким, щоб виключити вплив повторюваних кліматичних явищ — наприклад, Ель-Ніньйо. Наявність вимірювань протягом наступних кількох десятиліть буде важливою для визначення впливів, що виходять за рамки кліматичних коливань.

Водночас учені визнають, якщо ситуація не зміниться, вони можуть вплинути на глобальний вуглецевий цикл. Під час фотосинтезу фітопланктон діє як губка, вбираючи вуглекислий газ з атмосфери. Коли ці організми вмирають і опускаються на дно океану, вуглець опускається разом з ними. Розташування і глибина цього вуглецю, що зберігається, можуть впливати на потепління клімату.

Крім того, постійне зниження фітопланктону в екваторіальних регіонах може змінити рибальство, від якого залежать багато країн із низьким і середнім рівнем доходу.

Раніше Фокус писав про те, що стародавні океани Землі могли бути червоними й фіолетовими, але стали зеленими: чому так сталося.